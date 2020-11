La ministra Paola De Micheli nega l’evidenza, fa finta di non vedere, rinvia il problema: su Autostrade per l’Italia sembra voler ignorare che il piano economico finanziario negoziato tra ministero dei trasporti e Aspi così come è un regalo al concessionario. Anche quando glielo fanno notare dentro l’aula del parlamento, dopo che lo ha già sottolineato la Autorità di regolamentazione dei trasporti (Art).

Secondo l’authority, nata dopo lunghissimi rinvii per pagare pegno all’Unione europea che ci ha permesso ancora una volta di prorogare le concessioni autostradali, il piano tariffario è troppo generoso.

Durante il question time alla Camera dei deputati, Stefano Fassina ha fatto notare alla ministra che tra l'incremento tariffario proposto da Autostrade per l’Italia e l'incremento calcolato sulla base del modello dell'Art genera un valore di 4-5 miliardi di euro. Tradotto significa un doppio danno per lo stato: «da un lato, maggiori oneri per gli utenti, dall'altro, innalzamento del prezzo da pagare a Atlantia dalla cordata guidata da Cassa depositi e prestiti per la cessione della quota di Aspi».

La ministra ha risposto che «le osservazioni formulate dall'Autorità sulla proposta di Pef di Aspi sono attualmente oggetto di specifici approfondimenti che saranno ovviamente resi noti, non appena definiti» e ha fatto sapere di aver «rappresentato alla società la necessità di sviluppare la proposta di Pef, recependo puntualmente la nuova regolazione tariffaria introdotta dall'Autorità di regolazione dei trasporti», come previsto da un decreto legge di ormai due anni fa.

Ma Fassina ha fatto notare molte altre incongruenze segnalate dall’authority. Per esempio che è stata inclusa una tariffa relativa alle manutenzioni «incrementali», in realtà dovute dal concessionario a compensazione delle inadempienze gestionali degli anni precedenti, per un addebito agli utenti di 1,2 miliardi di euro. O anche che è «stata inclusa una tariffa attribuita agli effetti economici del Covid-19, calcolata annualizzando la caduta di traffico avvenuta nel periodo del lockdown completo, mentre la legge prevede il rischio traffico in capo al concessionario».

Citando «Il Sole 24 ore» e «Domani» che riportavano notizie del negoziato in corso con il Mit sul piano economico finanziario Fassina ha chiesto se il governo «non ritenga imprescindibile adottare le iniziative di competenza in ordine al Pef di Autostrade per l'Italia al fine di limitare l'incremento tariffario annuo a 0,87 per cento, come calcolato dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ed evitare ingiustificati oneri aggiuntivi per gli utenti e ulteriore remunerazione indebita degli azionisti della concessionaria».

Detto altrimenti, il parlamento ha chiesto se lo stato abbia intenzione di fare gli interessi dei suoi cittadini.

De Micheli ha spiegato appunto che gli approfondimenti sono in corso e ha pure agigunto che il piano economico finanziario è una questione prettamente procedurale, arrivando ad affermare anche che la questione da cui dipendono le tariffe e quindi i guadagni dei proprietari di Aspi «non ha nessuna influenza sulla trattativa riguardante gli impegni di Aspi ed Atlantia sul futuro assetto societario del concessionario».

© Riproduzione riservata