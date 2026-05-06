Il taglio delle accise è una risposta sbagliata all’inflazione

Esistono strumenti alternativi e più efficaci. Uno, ad esempio, è l’indicizzazione dei salari, ancora presente, seppur in forme diverse, in alcuni Paesi europei come Belgio e Spagna. Che può produrre diversi effetti macroeconomici positivi
Trentaquattro anni fa, è stata abolita in Italia una delle principali misure di tutela del potere d’acquisto delle famiglie – l’indicizzazione dei salari, la cosiddetta “scala mobile”. Questo meccanismo, in vigore dal 1945 al 1992, garantiva l’adeguamento automatico dei salari all’aumento dei prezzi. Il suo superamento fu motivato alla luce della convinzione che rappresentasse uno dei principali fattori di propagazione della “spirale prezzi-salari” degli anni Settanta, e quindi dell’elevata infl