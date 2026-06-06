Tassare la successione del suolo urbano: una soluzione sotto i nostri piedi?

I terreni rappresentano una ricchezza singolare. A differenza di altri asset, un terreno non è un bene prodotto: il suo prezzo non deriva da un’attività produttiva, ma corrisponde a una rendita generata da fattori collettivi – infrastrutture pubbliche, attrattività del territorio, politiche locali
L’Italia, come molti altri paesi sviluppati, si trova alle soglie di un evento senza precedenti: la “grande trasmissione”. Entro il 2045 circa 6.500 miliardi di euro passeranno dalle generazioni del baby boom ai loro eredi. Questo trasferimento intergenerazionale avviene proprio mentre il fabbisogno pubblico raggiunge livelli particolarmente elevati, a causa dell’invecchiamento demografico, delle tensioni geopolitiche e dell’urgenza climatica. In questo contesto, le esigenze di coesione sociale