Telecomunicazioni, dopo la fusione Fastweb-Vodafone il 2026 sarà l’anno del consolidamento? I segnali che non fanno ben sperare

02 gennaio 2026 • 15:26Aggiornato, 02 gennaio 2026 • 15:48

Al netto dell’operazione Fastweb-Vodafone per il resto tutto appare in stallo. Secondo il Sottosegretario Butti «si stanno dando tutti da fare», ma di fatti concreti non se ne vedono. L’ultimo dei rumors: una fusione fra WindTre e Iliad, ma non ci sono conferme. E si sfilaccia il piano della Commissione Ue per obbligare le big tech americane a finanziare le nuove reti

Sul consolidamento delle telecomunicazioni in Europa e soprattutto in Italia è stallo totale. Il nuovo anno si è aperto con il completamento dell’operazione Fastweb-Vodafone: l’acquisizione da 8 miliardi da parte di Swisscom, la casa madre di Fastweb, fu annunciata nel 2024 e il processo di integrazione era partito esattamente a gennaio di un anno fa. Le due aziende diventano dunque ufficialmente un'unica realtà societaria, denominazione Fastweb Spa, anche se i singoli brand, ossia Fastweb, Voda

