Il gioco delle tre carte sul telemarketing selvaggio: il governo cede alle lobby

L'ultimo blitz nella bozza del Ddl Concorrenza: allentati i vincoli per le aziende, una beffa per i consumatori. Viene infatti eliminata la specifica secondo cui le proposte commerciali telefoniche debbano essere relative a beni e servizi offerti “dagli stessi professionisti” che hanno raccolto il consenso. Il trucco è servito
Liberare i cittadini dalle chiamate moleste: questo l’obiettivo che il governo Meloni annuncia da mesi senza venirne a capo. L'ultimo capolavoro va in scena tra le pieghe delle bozze del disegno di legge Concorrenza (il testo è atteso in Consiglio dei ministri entro questo mese di luglio). dove la norma sul telemarketing "selvaggio" riappare per la terza volta, come un fantasma che nessuno ha il coraggio di esorcizzare. Una vicenda che ha ormai i contorni della farsa, se non fosse che a pagare i