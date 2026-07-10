Economia

Il gioco delle tre carte sul telemarketing selvaggio: il governo cede alle lobby

Mila Fiordalisi
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10 luglio 2026 • 15:10

L'ultimo blitz nella bozza del Ddl Concorrenza: allentati i vincoli per le aziende, una beffa per i consumatori. Viene infatti eliminata la specifica secondo cui le proposte commerciali telefoniche debbano essere relative a beni e servizi offerti “dagli stessi professionisti” che hanno raccolto il consenso. Il trucco è servito

Liberare i cittadini dalle chiamate moleste: questo l’obiettivo che il governo Meloni annuncia da mesi senza venirne a capo. L'ultimo capolavoro va in scena tra le pieghe delle bozze del disegno di legge Concorrenza (il testo è atteso in Consiglio dei ministri entro questo mese di luglio). dove la norma sul telemarketing "selvaggio" riappare per la terza volta, come un fantasma che nessuno ha il coraggio di esorcizzare. Una vicenda che ha ormai i contorni della farsa, se non fosse che a pagare i

Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.