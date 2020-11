Dieci anni fa, la crisi finanziaria globale ha lasciato profonde cicatrici in termini di opportunità distrutte e di disoccupazione per i giovani. In Europa, in particolare, la disoccupazione giovanile ha continuato a persistere. Ora la pandemia minaccia di fare lo stesso con gli under 25.

Eppure, né i leader di Francia, Italia o Spagna, né il presidente della Commissione europea hanno dato priorità alla disoccupazione giovanile nei recenti discorsi politici. È tempo che il più alto livello politico si concentri sul rischio di una generazione persa, e saranno necessarie politiche audaci.

Durante la crisi finanziaria globale, il tasso di disoccupazione giovanile negli Stati Uniti è passato da circa il 10 per cento al 19 per cento, mentre nell’Unione europea è passato dal 16 per cento al 26 per cento. Il tasso nell’Ue è tornato ai livelli del 2008 solo nel 2018, mentre l’aumento della disoccupazione giovanile negli Stati Uniti è stato superato più rapidamente. Nella ripresa, alcuni paesi dell’Ue hanno avuto un andamento molto peggiore della media europea.

In Grecia, Spagna e Italia, nel 2019 la disoccupazione giovanile era ancora più elevata rispetto a prima della crisi finanziaria globale. Un’altra forte impennata della disoccupazione giovanile causata dalla pandemia Covid-19 potrebbe richiedere un decennio o più per guarire. I primi segnali sono già visibili: la disoccupazione giovanile negli Stati Uniti era circa il doppio in luglio rispetto al luglio 2019.

In Europa, la disoccupazione giovanile è aumentata meno, ma è comunque passata dal 15 per cento a oltre il 16 per cento nei primi due trimestri del 2020 – mentre la disoccupazione tra gli over 55 è in realtà diminuita. Ancora più preoccupante è il fatto che le misure di allentamento del mercato del lavoro sono aumentate di circa 5 punti percentuali, così come le percentuali di giovani che hanno addirittura rinunciato a cercarne uno. Mentre l’Europa entra nel suo secondo significativo blocco, il rischio è che questi numeri si deteriorino rapidamente.

Danni a lungo termine

La disoccupazione giovanile fa danni a lungo termine. I lavoratori che erano disoccupati quando erano giovani tendono a guadagnare molto meno nel corso della loro vita. I giovani disoccupati guardano al futuro con meno ottimismo. Tendono anche a lasciare la casa dei genitori più tardi e a mettere su famiglia più tardi. In media, gli italiani lasciano la casa dei genitori solo all’età di circa 30 anni, e non sorprende che i tassi di fertilità italiani e spagnoli siano tra i più bassi d’Europa.

Insomma, l’Europa non può permettersi di dimenticare di nuovo la sua gioventù. Le istituzioni europee devono contribuire allo sforzo di evitare un’altra generazione perduta e soprattutto i responsabili politici nazionali devono fare la loro parte. La prima grande priorità è quella di attuare una corretta politica macroeconomica europea. Una delle ragioni della lenta ripresa dell’occupazione giovanile nell’Ue dopo la crisi finanziaria è stata la seconda recessione in cui l’Europa è caduta nel 2011-2013.

All’epoca, l’inasprimento fiscale e monetario ha soffocato prematuramente la ripresa. Finora, nella risposta a Covid-19, i responsabili politici europei non hanno ripetuto questo errore e hanno fornito un sostegno fiscale e monetario impressionante. Le politiche fiscali dovranno continuare a sostenere l’economia dell’Ue nel 2022 e nel 2023. In secondo luogo, i politici devono istituire programmi di sostegno mirati per l’assunzione e il mantenimento dei giovani lavoratori.

La Commissione europea ha promesso che 22 miliardi di euro del Fondo europeo per la ripresa economica saranno utilizzati per sostenere l’occupazione giovanile. Ma tali finanziamenti per i 3 milioni di giovani disoccupati dell’Ue sono insufficienti. I responsabili politici nazionali dovranno aumentare le linee di bilancio per sostenere l’assunzione di giovani e la creazione di opportunità.

In terzo luogo, dieci anni fa, e nonostante gli impegni assunti, i finanziamenti per l’istruzione e gli investimenti e le spese per le famiglie sono stati tagliati in molte parti d’Europa a spese dei giovani. Stavolta deve essere diverso.

Le chiusure delle scuole ha fatto sì che gli alunni rallentassero il loro processo di apprendimento, incidendo negativamente sulle loro aspettative di guadagno per tutta la vita. In particolare, i bambini provenienti da famiglie con un basso livello di istruzione non sono stati in grado di compensare la perdita dell’insegnamento. In questo modo le disuguaglianze nelle opportunità sono state ulteriormente aggravate. Molti paesi europei stanno pagando un prezzo pesante per la loro lentezza nella digitalizzazione delle scuole e persino delle università.

Ad esempio, molte scuole tedesche, dopo più di sei mesi di Covid-19, non sono ancora riuscite a mettere in atto sistemi di insegnamento online adeguati.

Aumenti massicci del debito pubblico sono stati messi in campo per proteggere le imprese dal fallimento e per preservare le strutture economiche. Ma se l’Europa vuole rimanere competitiva, deve investire di più nell’economia del futuro. Non c’è investimento migliore che investire nei giovani europei, che continuano a soffrire in modo sproporzionato per questa pandemia.

© Riproduzione riservata