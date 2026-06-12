Tutti pazzi per le scalate. L’estate calda della finanza

È il secondo anno di fila in cui tra Opas, fusioni e rimescolamenti, protagoniste sono le grandi banche. Da Calatagirone a Orcel, da Messina a Castagna: una mappa per orientarsi e capire le prossime mosse
La giostra è ripartita. Per l'alta finanza nazionale comincia un'altra estate calda, la seconda consecutiva. All'offerta di Intesa su Mps, seguiranno, come da copione collaudato, manovre di Borsa, battaglie legali e giochi di alleanze. Intanto i cacciatori di ieri diventano le prede di oggi e c’è spazio per nuovi protagonisti che fin qui sembravano ai margini del grande gioco. L’Unipol di Carlo Cimbri, per dire, appariva destinata a fare corsa a sé, mentre adesso punta addirittura a prendersi il