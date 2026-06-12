una guida ragionata sulle ultime manovre bancarie

Tutti pazzi per le scalate. L’estate calda della finanza

Vittorio Malagutti
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12 giugno 2026 • 07:00

È il secondo anno di fila in cui tra Opas, fusioni e rimescolamenti, protagoniste sono le grandi banche. Da Calatagirone a Orcel, da Messina a Castagna: una mappa per orientarsi e capire le prossime mosse

La giostra è ripartita. Per l'alta finanza nazionale comincia un'altra estate calda, la seconda consecutiva. All'offerta di Intesa su Mps, seguiranno, come da copione collaudato, manovre di Borsa, battaglie legali e giochi di alleanze. Intanto i cacciatori di ieri diventano le prede di oggi e c’è spazio per nuovi protagonisti che fin qui sembravano ai margini del grande gioco. L’Unipol di Carlo Cimbri, per dire, appariva destinata a fare corsa a sé, mentre adesso punta addirittura a prendersi il

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Vittorio Malagutti
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Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.