Tutti pazzi per l’economia delle scommesse. Il lato oscuro di Polymarket

Guerre e tragedie, sospetti di insider trading anche a livello militare e profezie che si autoavverano. Si moltiplicano le piattaforme dove chiunque può puntare denaro sull’esito di qualsiasi evento futuro. L’ennesima e più estrema tappa della finanziarizzazione di ogni cosa
«Il mondo è impazzito, investici sopra». Nel suo cinismo, lo slogan di Kalshi – una delle più importanti realtà del settore – sintetizza perfettamente in cosa consiste la nuova febbre speculativa dei mercati predittivi (“prediction markets”): piattaforme dove chiunque può puntare denaro sull'esito di qualsiasi evento futuro – dal risultato del referendum sulla giustizia al prezzo del Bitcoin, dall’attacco militare all’Iran al vincitore del Super Bowl — acquistando e vendendo quote il cui prezzo