i mercati predittivi

Tutti pazzi per l’economia delle scommesse. Il lato oscuro di Polymarket

Andrea Daniele Signorelli
10 aprile 2026 • 07:00

Guerre e tragedie, sospetti di insider trading anche a livello militare e profezie che si autoavverano. Si moltiplicano le piattaforme dove chiunque può puntare denaro sull’esito di qualsiasi evento futuro. L’ennesima e più estrema tappa della finanziarizzazione di ogni cosa 

«Il mondo è impazzito, investici sopra». Nel suo cinismo, lo slogan di Kalshi – una delle più importanti realtà del settore – sintetizza perfettamente in cosa consiste la nuova febbre speculativa dei mercati predittivi (“prediction markets”): piattaforme dove chiunque può puntare denaro sull'esito di qualsiasi evento futuro – dal risultato del referendum sulla giustizia al prezzo del Bitcoin, dall’attacco militare all’Iran al vincitore del Super Bowl — acquistando e vendendo quote il cui prezzo

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Andrea Daniele Signorelli
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Andrea Daniele Signorelli

Milanese, classe 1982, giornalista. Scrive di nuove tecnologie, politica e società. Nel 2021 ha pubblicato Technosapiens, come l’essere umano si trasforma in macchina per D Editore.