Donald Trump ha appena festeggiato con picchi di impopolarità i primi cento giorni di un mandato che ne prevede altri 1.360. In questi cento giorni ha: dinamitato l’economia statunitense; picconato lo stato di diritto, con arresti – anche di giudici – e deportazioni illegali; attentato ai pilastri della democrazia liberale, interferendo con la stampa, con la libertà accademica, con i poteri del Congresso.

È difficile capire se questa raffica di fronti aperti e richiusi di continuo si inquadra in una strategia, il famigerato “Project 2025”, o è invece opera di un’amministrazione incompetente e servile, al servizio di un leader narcisista e confuso.

La fine della globalizzazione americana

In mezzo a questo caos si conferma però una tendenza: Trump ha impresso un’accelerazione violenta e caotica a un processo di disimpegno dagli assetti multilaterali, avviato già nei primi anni Duemila con l’amministrazione Bush.

È un allontanamento progressivo dal sistema di regole costruito proprio dagli Stati Uniti nel secondo Dopoguerra per promuovere la cooperazione tra le democrazie liberali e regolare il confronto con le altre superpotenze. Negli ultimi anni i segnali di questo distacco si sono moltiplicati: dalle molte misure protezioniste dell’amministrazione Biden al blocco della nomina dei giudici di appello all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), decisa da Trump nel 2017 ma confermata da Joe Biden (a oggi l’organo, deputato alla risoluzione delle controversie commerciali, non può funzionare); dalle ripetute lamentele sull’insufficiente partecipazione degli alleati al funzionamento della Nato allo scetticismo verso la Corte penale internazionale e al progressivo disimpegno dalle organizzazioni multilaterali in favore di accordi bilaterali o regionali (ad esempio il Partenariato Trans-Pacifico negoziato da Barack Obama).

Stabilire se sia vero che gli Usa non sono più tutelati dal vecchio ordine multilaterale è meno facile di quanto non sembri. Quello che è sicuramente vero è che la vecchia globalizzazione a trazione americana, multilaterale e fondata sulla predominanza militare, commerciale e finanziaria degli Stati Uniti, è stata progressivamente smantellata proprio dai suoi artefici, e non tornerà di certo alla fine della presidenza Trump. È peraltro incredibile, visto il moltiplicarsi dei segnali degli ultimi anni, che l’Europa sia stata presa di sorpresa dall’accelerazione delle scorse settimane.

Prove di un nuovo multilateralismo

La domanda oggi è se la fine della globalizzazione americana significa il ritorno a un sistema basato sulla legge del più forte, o se si può immaginare un nuovo quadro di cooperazione multilaterale che compensi il ritiro degli Usa da trattati e istituzioni globali. In un interessante articolo sul Financial Times, Martin Sandbu nota come il resto della comunità internazionale si stia rapidamente organizzando per mantenere in piedi un sistema di cooperazione senza gli Stati Uniti come chiave di volta: nelle scorse settimane la comunità internazionale ha partorito un importante accordo sulla tassazione ecologica del trasporto marittimo e un trattato (elaborato da quella Organizzazione mondiale della sanità da cui Trump si è ritirato) per affrontare in modo più efficace future pandemie.

Anche nel campo del commercio internazionale, un gruppo di 54 paesi tra cui l’Ue e la Cina si sono accordati su di un meccanismo di arbitrato che consenta di risolvere dispute commerciali al posto dell’organismo di appello dell’Omc bloccato dal veto degli Stati Uniti sulla nomina dei giudici. Sono tutti accordi criticabili e criticati, che ovviamente soffrono dell’assenza quando non dell’ostilità degli Stati Uniti, ma che secondo Sandbu dimostrano la vitalità del sistema di regole multilaterali.

Su uno dei temi che più stanno a cuore al Diario europeo, la giustizia fiscale, il disimpegno degli Stati Uniti mette l’Europa di fronte a un bivio. L’accordo Beps (Base Erosion and Profit Shifting), raggiunto in sede Ocse nel 2021, mira a contrastare l’elusione fiscale delle multinazionali attraverso due pilastri.

Il primo prevede una nuova ripartizione tra i paesi dei profitti delle multinazionali basata non sulla sede fisica ma sul numero di clienti, il capitale, gli addetti (per semplificare, i profitti che Amazon fa vendendo una bici da corsa in Francia devono poter essere tassati in questo paese e non in Lussemburgo, dove Amazon ha la sede europea). Il secondo mira a ridurre la concorrenza fiscale tra paesi introducendo un’aliquota minima globale del 15 per cento per le grandi imprese.

Molti paesi in via di sviluppo e ong hanno criticato l’accordo. In primo luogo, perché l’algoritmo di ripartizione dei diritti di tassazione favorisce i paesi ricchi, assegnando loro una quota spropositata dei profitti delle multinazionali; tra le proposte di riforma c’è infatti quella di trasferire la cooperazione internazionale sulla fiscalità dall’Ocse, dove i paesi poveri non sono rappresentati, alle Nazioni unite. Poi, perché l’aliquota minima del 15 per cento è troppo bassa per contrastare efficacemente la concorrenza fiscale e garantire entrate sufficienti.

Un nuovo accordo sulla fiscalità delle multinazionali

Trump si è ritirato dall’accordo Beps il primo giorno del suo mandato, per cui la fiscalità è uno dei possibili terreni di sperimentazione del nuovo multilateralismo. L’Europa e la Cina dovrebbero cercare di costruire una coalizione il più ampia possibile su un accordo Beps 2.0 meno sfavorevole a paesi emergenti e in via di sviluppo, proponendo un algoritmo più equo e accettando un’aliquota di imposizione minima più alta del 15 per cento.

È importante evidenziare che l’assenza degli Stati Uniti non metterebbe le multinazionali americane al riparo dall’accordo. In base alla Under-Taxed profits rule (Utpr), infatti, se una multinazionale paga meno del tasso minimo nel paese d’origine, gli stati in cui essa opera potrebbero tassare la differenza.

In pratica, l’imposta non riscossa dagli Stati Uniti verrebbe incassata altrove; il fisco americano avrebbe quindi un forte incentivo ad adeguarsi per evitare di perdere introiti fiscali a favore di altri governi. L’Europa potrebbe anche spingere per rendere permanente la Digital Services Tax (Dst) l’imposta introdotta da alcuni paesi (in Italia è al 3 per cento) per tassare i ricavi generati da grandi aziende digitali nei mercati in cui offrono servizi, indipendentemente dalla sede sociale. La Dst era concepita come misura temporanea in attesa dell’attuazione dell’imposizione minima. Ma potrebbe diventare strutturale in un vasto accordo multilaterale senza gli Stati Uniti.

Sarà in grado l’Europa di farsi portabandiera di una maggiore giustizia fiscale nell’ambito di una vasta coalizione che non comprenda gli Stati Uniti? I primi segnali sembrano andare nella direzione opposta. Nei giorni scorsi un articolo di Politico riferiva di possibili negoziati in cui l’Europa sarebbe pronta a cedere proprio sul meccanismo dell’Utpr, per evitare rappresaglie. Se fosse confermato sarebbe l’ennesima dimostrazione del fatto che governi e istituzioni europee non hanno capito che le regole del gioco sono cambiate, e che paradossalmente, se si vuole salvare il multilateralismo, occorre battere i pugni sul tavolo.

