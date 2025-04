L’annunciata guerra commerciale è iniziata. L’Europa deve reagire, nel breve periodo, ricorrendo a tutti gli strumenti possibili per rispondere alle tariffe di Trump, come facemmo durante il Covid. Ma, ancora più importante, saranno le sfide di lungo periodo: emanciparsi dagli Stati Uniti e mandare in soffitta il modello mercantilista di crescita tirata dalle esportazioni. Per una volta, i dirigenti europei siano capaci di guardare lontano

Tanto tuonò che piovve: con gli annunci di mercoledì Trump ha dichiarato guerra – per ora commerciale – al resto del mondo.

Molto è già stato detto sull’incoerenza e il dilettantismo delle misure annunciate, anche tralasciando assurdità come i dazi sulle isole popolate solo da pinguini. Intanto, Trump finge di non capire che un disavanzo commerciale non è un furto da parte dei paesi partner, e che i dazi non sono una tassa sulle imprese estere, che li trasferiranno in gran parte sui prezzi praticati ai consumatori americani. Siamo insomma in presenza di un colossale aumento delle tasse sul consumo (come se aumentasse di venti punti l’IVA).

Un aumento che è regressivo perché appunto tassa il consumo e non il reddito, e perché i beni importati sono sovrarappresentati nei panieri di consumo dei consumatori più poveri. Con i dazi annunciati e con le riduzioni di imposta promesse per i più ricchi, Trump sta attuando una massiccia redistribuzione verso l’alto che porterà a un collasso della domanda domestica. La recessione sarà solo questione di tempo. Inoltre, nessun economista riesce a scorgere la logica della formula scelta per decidere l’ammontare dei dazi (probabilmente partorita da ChatGPT o simili), soprattutto visto che si applica solo ai beni (non a caso; sui servizi, in particolare digitale e finanza, gli USA sono esportatori netti). Infine, (lo notavano anche Boitani e Pisauro su queste pagine) l’ossessione di Trump per l’azzeramento di tutti i disavanzi bilaterali è incomprensibile anche per il mercantilista più sfegatato.

È probabile che, magari con qualche aggiustamento per eliminare le incongruenze più eclatanti, le misure annunciate diventino effettive; i costi non ricadranno, ovviamente, solo sulle spalle dei consumatori americani. Come dovrebbe reagire l’Europa? Ci sono tre strade da percorrere, complementari e con diversi profili temporali.

Lo “shock tariffe” come la pandemia

La prima e più ovvia è che misure di rappresaglia sono necessarie. In una guerra commerciale non ci sono quasi mai vincitori, e la ritorsione comporterà costi aggiuntivi per l’Europa. Ma non c’è scelta: l’approccio di Trump alle relazioni internazionali è improntato ai rapporti di forza, e cercare di offrire concessioni in cambio di uno sconto non farebbe altro che spingerlo ad alzare la posta (lo ha sperimentato sulla sua pelle l’Ucraina).

Esponenti dell’UE hanno ripetuto più volte, nei giorni scorsi, che la risposta era pronta; se è così, non si dovrebbe tardare oltre nell’annunciare una «rappresaglia intelligente», andando a colpire dove fa più male: ad esempio, come nel 2018, i beni prodotti dagli Stati che votano per Trump e, ancora di più importante, i servizi – soprattutto quelli digitali e finanziari – dove gli Stati Uniti sono esportatori netti verso l’Europa. È notizia di venerdì che la Commissione ha deciso di irrigidire la propria posizione sulle ripetute violazioni delle direttive europee da parte di X.

Ma la ritorsione commerciale non dovrebbe essere la sola risposta a breve termine. Con costi di produzione alle stelle, un crollo della domanda, e disarticolazione delle catene internazionali del valore, lo “shock dazi” assomiglierà per molti versi alla pandemia. E come fu fatto in quel caso, occorrerà mettere mano a tutti gli strumenti possibili per evitare fallimenti a catena delle imprese e disoccupazione. La guerra tariffaria avrà effetti inflazionistici anche da noi, e la BCE dovrebbe chiarire fin da subito che non reagirà con strette monetarie a un’inflazione importata e non generata dalla domanda.

Allo stesso modo, le politiche di bilancio nazionali dovranno essere libere di intervenire per sostenere le imprese colpite dai dazi mentre queste cercano di adattarsi al nuovo contesto. Detto altrimenti, le autorità di politica economica dovrebbero essere pronte a reagire con la stessa prontezza (e la stessa efficacia) mostrata in occasione dell’ultimo shock strutturale, quello del Covid-19. L’economista tedesco Andy Watt nei giorni scorsi si spingeva a ipotizzare una riattivazione dello SURE, il fondo europeo finanziato con prestiti comuni che nel 2020 fu utilizzato per sostenere i paesi impegnati a combattere la disoccupazione durante i lockdown.

Emanciparsi dagli Stati Uniti

Poi c’è una risposta più strutturale, che non può essere improvvisata e che non potrà materializzarsi nel breve periodo: occorre che l’Europa si emancipi dagli Stati Uniti. Il Diario Europeo ha già notato nelle settimane scorse come il perseguimento dell’autonomia strategica non possa limitarsi alla difesa, ma che occorre anche ridurre la dipendenza dagli USA nella transizione ecologica, nella politica industriale, nel digitale, nella finanza. La guerra commerciale non fa che aggiungere un’ulteriore dimensione a un processo già urgente. Gli altri paesi si stanno riposizionando: particolarmente significativo, visti i forti attriti del passato, è l’accordo di cooperazione abbozzato da Cina, Corea e Giappone nei giorni scorsi; oppure la notizia che la Cina è pronta a replicare i programmi in Africa dell’agenzia USAID, smantellata da Trump nonostante sia stata negli anni un potentissimo vettore di influenza.

Insomma, il vuoto lasciato da un’America in preda alla tentazione autarchica si riempirà in fretta. L’Europa, dove alcuni ancora parlano incomprensibilmente degli Stati Uniti come del “nostro miglior alleato”, deve essere parte attiva di questo riequilibrio geopolitico ed economico; rimanere inchiodati al modello atlantista, che già non godeva di ottima salute ed è stato definitivamente dinamitato da Trump, sarebbe a questo punto suicida. Sarebbe il caso che l’Europa fosse anche motore di una riorganizzazione delle istanze per la governance mondiale (dall’ONU all’Organizzazione Mondiale per il Commercio, passando per l’Organizzazione Mondiale della Sanità) che le renda meno vulnerabili ai cicli politici di un paese, per quanto importante come gli Stati Uniti.

Buttare a mare il mercantilismo

Infine, la terza strada da percorrere, la più difficile, è una rivoluzione culturale. Ne abbiamo parlato più volte: da un ventennio la Germania è preda della “sindrome del piccolo paese”, il modello di crescita trainata dalle esportazioni basato su compressione dei costi, dei salari e della domanda domestica, che è riuscita a imporre ai suoi partner dell’eurozona. Un modello mercantilista che oltre ad aumentare la dipendenza strategica dal resto del mondo, costituisce un freno all’investimento e all’aumento della produttività, come ha recentemente, e purtroppo tardivamente, riconosciuto anche Mario Draghi.

Un’economia davvero forte e resiliente deve saper fondare la propria crescita su consumi e investimenti interni, proprio come fanno gli Stati Uniti. La strada verso un’autonomia strategica passa, inevitabilmente, per il superamento definitivo del vecchio modello mercantilista. Chissà che, tra gli sconvolgimenti e le tragedie che l’amministrazione Trump provocherà soprattutto tra i deboli e i dimenticati, non si nasconda almeno questo risvolto positivo.

© Riproduzione riservata