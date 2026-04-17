Un’alternativa rinnovabile: la nuova ricetta energetica che serve al nostro paese

L’energia da fonti rinnovabili, va detto, è oggi più difficile da estrarre, conservare ed erogare: ma, al di là delle politiche green, è anche il futuro per un Paese che non ha ragionevoli alternative strategiche. Consigli per accelerare la transizione
Il quadro che sta emergendo dalla situazione conflittuale generatasi negli anni più recenti mostra – tra le ben più drammatiche tragedie in corso – una situazione energetica italiana che non potrebbe essere più preoccupante. Da un lato i costi dell’energia sono per noi tra i più elevati d’Europa. Dall’altro va detto che la sostituzione dell’alimentazione basata su fonti fossili con quella genericamente definita da fonti rinnovabili, con fonti cioè solari ed eoliche, non è solo problematica per l