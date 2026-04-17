Economia

Un’alternativa rinnovabile: la nuova ricetta energetica che serve al nostro paese

Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
17 aprile 2026 • 18:35

L’energia da fonti rinnovabili, va detto, è oggi più difficile da estrarre, conservare ed erogare: ma, al di là delle politiche green, è anche il futuro per un Paese che non ha ragionevoli alternative strategiche. Consigli per accelerare la transizione

Il quadro che sta emergendo dalla situazione conflittuale generatasi negli anni più recenti mostra – tra le ben più drammatiche tragedie in corso – una situazione energetica italiana che non potrebbe essere più preoccupante. Da un lato i costi dell’energia sono per noi tra i più elevati d’Europa. Dall’altro va detto che la sostituzione dell’alimentazione basata su fonti fossili con quella genericamente definita da fonti rinnovabili, con fonti cioè solari ed eoliche, non è solo problematica per l

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Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno

Classe 1949, allievo di Augusto Fantozzi, dirige il Tax Department di Arthur Andersen di Roma nel 1981; fonda lo Studio Di Tanno Associati nel 1986. Ha insegnato Diritto Tributario in numerose università, fra le quali Roma Tor Vergata, Roma Università Europea, Siena e Cassino, nonché presso la Scuola Centrale di Polizia Tributaria e poi all’Accademia della Guardia di Finanza. Già docente al Master Tributario dell’Università Bocconi, insegna, oggi, al corso di Corporate Tax Governance dell’Università Statale di Milano.

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