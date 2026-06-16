Unicredit, doppio “no” tedesco. Ma Orcel avanza e pensa a Bpm

Berlino respinge ancora l’ops, ma la banca arriva al 39 per cento. Esposto dei sindacati. Sul risiko, BancoBpm spera in una mossa di Mps. Anche perché Gae Aulenti è alla finestra

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Rallentare per poi accelerare. Non è dato sapere se Andrea Orcel abbia nel suo cuore il ritmo fluente di vita che cantava Lucio Battisti, ma di certo la giornata di ieri, segnata in rosso a Francoforte per il termine dell’offerta su Commerzbank, ha dato occasione per tracciare una linea sotto alle ultime settimane di ops. Alla stessa maniera ha scelto di rallentare, almeno per il momento, Giuseppe Castagna, al timone di BancoBpm, i cui vertici ieri si sono riuniti in consiglio d’amministrazione.