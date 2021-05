Il piano di stimolo su larga scala adottato dal Congresso su iniziativa dell’amministrazione Biden e l’aumento delle previsioni di crescita che ne è seguito rapidamente hanno suscitato un dibattito in Francia e in Europa: dovremmo fare lo stesso? Altrimenti, siamo a rischio di stallo?

Per stabilire una strategia macroeconomica, dobbiamo pensare sia alla domanda sia all’offerta. Gli effetti della pandemia sull’offerta non saranno uniformemente negativi.

Anche se dobbiamo tenere conto della persistenza delle difficoltà in alcuni settori, dei fallimenti delle imprese e dell’impatto dei minori investimenti nel 2020-2021, non dobbiamo trascurare la possibilità che lo shock lasci un segno positivo. La penetrazione accelerata della tecnologia digitale e la sperimentazione di nuovi modi di organizzare il lavoro dovrebbero portare nei prossimi anni a un aumento della produttività e quindi del potenziale.

Dal lato della domanda, la situazione francese non richiede attualmente un piano di stimolo su larga scala come i 13 punti di Pil (4 per il secondo piano Trump e 9 per il piano Biden, escluso il piano di investimenti) attuati negli Stati Uniti, che consideriamo eccessivi.

Le misure di sostegno al reddito delle famiglie e alle imprese attuate dall’inizio della crisi sanitaria sono potenti, i risparmi sono abbondanti e la revoca delle restrizioni sanitarie dovrebbe portare a una ripresa della domanda.

Il rimbalzo

Tuttavia, ci sono due ragioni per essere preoccupati nel preparare una risposta per la fase di normalizzazione successiva alla revoca delle restrizioni sanitarie: entro la fine dell’anno, non è certo che il rimbalzo spontaneo dei consumi sarà sufficiente a generare una dinamica abbastanza forte da sradicare i postumi dello shock del Covid; nel lungo termine (2-3 anni), la scelta di determinare la strategia di finanza pubblica sulla base di un’ipotesi di perdita permanente del potenziale economico rischia di convalidare un’analisi troppo pessimistica degli effetti della pandemia sul lato dell’offerta.

Data la natura di questa crisi, l’obiettivo esplicito dovrebbe essere quello di cancellare completamente le sue conseguenze attraverso una combinazione di misure dal lato della domanda e da quello dell’offerta. Un primo passo sarebbe recuperare entro la fine del 2021 il livello di attività raggiunto alla fine del 2019. Un secondo passo sarebbe quello di recuperare tutto il terreno perso entro la fine del 2023, e quindi recuperare il potenziale che era stato pronosticato prima della crisi.

In linea con questo obiettivo, la strategia macroeconomica dovrebbe combinare misure incondizionate (ad esempio, investimenti, formazione dei dipendenti o sostegno alle imprese efficienti) e misure condizionate dalla situazione economica (sostegno al reddito e alla domanda delle famiglie, sostegno agli investimenti delle imprese). L’intensità di questo sforzo contingente deve essere adattata in modo flessibile in rapporto alla distanza dell’obiettivo.

Sul fronte economico, la risposta della Francia e degli altri paesi europei alla crisi del Covid può essere ampiamente considerata un successo. Sebbene il volume del sostegno all’attività sia stato inferiore a quello degli Stati Uniti, è stato più mirato. I prestiti alle imprese hanno impedito un aumento dei fallimenti. L’attività parziale ha permesso di preservare meglio la fiducia delle famiglie mantenendo i rapporti di lavoro della maggior parte dei dipendenti. Di conseguenza, l’eccesso di risparmio delle famiglie francesi (165 miliardi alla fine del secondo trimestre, cioè sei punti del Pil) rimane molto più basso che negli Stati Uniti. Macroeconomicamente, la Francia ha fatto un uso migliore dei suoi fondi pubblici.

La domanda che si pone ora, mentre ci avviciniamo all’estate, è un’altra: supponendo una graduale eliminazione della maggior parte delle restrizioni sanitarie e quindi delle misure di sostegno associate per le famiglie e le imprese, quale sostegno economico dovrebbe essere previsto? Più specificamente, a quale livello di attività bisognerebbe puntare e quale supporto dovrebbe essere fornito per raggiungerlo?

Obiettivo fine 2023

Quaranta dei 100 miliardi previsti nel piano di ripresa francese saranno investiti entro la fine del 2021. A questo ritmo, quasi tutti i fondi saranno stati erogati entro la fine del 2022.

Concepito in un momento in cui il governo si aspettava una rapida uscita dalla crisi sanitaria, questo piano potrebbe rivelarsi insufficiente se la situazione economica si prolungherà fino al 2023. Ciò ci porta a sostenere la necessità di completarlo a partire dal 2022 con una componente aggiuntiva, preferibilmente in coordinamento con i nostri principali partner europei. Si potrebbe prevedere una componente fino a 40 miliardi negli anni 2022-2023. Se assumiamo che il tasso di risparmio tornerà alla fine al suo livello pre-crisi, e che la domanda privata rimarrà debole (come era in Francia prima della crisi del Covid), questo livello di spesa aggiuntiva non dovrebbe portare a un surriscaldamento e all’inflazione eccessiva.

Cosa dovrebbe includere questo pacchetto? Potrebbe naturalmente estendere alcune delle misure prese nel 2021, al fine di continuare a investire nella mobilità e nella formazione dei dipendenti, che è stata largamente carente durante il blocco e continua ad essere insufficiente (a marzo, solo il 15 per cento delle aziende hanno fatto ricorso alla formazione per i propri dipendenti a tempo ridotto. Meglio che nella maggioranza dei paesi avanzati, ma non ci si può impedire di notare come sia un’occasione mancata per rafforzare le loro competenze). Lo stesso vale per il sostegno alla riqualificazione dei lavoratori nei settori in difficoltà e la loro transizione verso nuovi impieghi, che potrebbe assumere la forma di un programma biennale di investimenti in formazione e mobilità professionale.

È chiaro inoltre che si può fare molto per rafforzare il sistema sanitario, aumentare gli investimenti educativi, promuovere l’innovazione al fine di evitare lo stallo dell’Europa rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, e intensificare la lotta contro il riscaldamento globale. I progetti non mancano.

Lo sforzo aggiuntivo

Proponiamo quindi un aumento della spesa rispetto ai piani attuali di circa 50 miliardi di dollari, più 10 miliardi di dollari contingenti (e, se necessario, una riduzione dell’Iva), nel periodo 2021-2023. Si tratta di un importo significativo, anche se non è dello stesso ordine di grandezza dei tre piani Biden, che sono in parte dedicati a rimediare a carenze specificamente americane nella protezione sociale, nell’accesso all’istruzione e nelle infrastrutture, e non ci sembrano necessari per la Francia.

Naturalmente, nessuna politica è senza rischi. Una spesa aggiuntiva, e quindi un deficit maggiore (perché riteniamo che non sia giunto il momento di aumentare le tasse in modo sostanziale) implica ex ante una traiettoria del debito meno favorevole, ma nella misura in cui tale spesa è giustificata, e nella misura in cui rilancia l’economia sia attraverso la domanda sia attraverso l’offerta, i suoi effetti sia sul rapporto debito/Pil sia sulla percezione degli investitori dovrebbero essere limitati, soprattutto se è temporanea e molto chiaramente volta a migliorare il tasso di occupazione e la produttività. La natura contingente delle misure di stimolo dovrebbe limitare il rischio di surriscaldamento, un rischio che è in ogni caso molto meno presente che negli Stati Uniti.

Se gli altri membri dell’Unione Europea sosterranno le loro economie allo stesso modo, gli effetti sulla bilancia commerciale dovrebbero essere limitati. Tuttavia, è importante migliorare la competitività e l’equilibrio esterno nel lungo periodo. Questo deve essere un altro obiettivo delle misure riguardanti la politica dell’offerta.

Questo articolo è la versione ridotta di un policy paper pubblicato dal Groupe d’études géopolitiques, un think tank francese di primo piano che edita la rivista il Grand Continent.

© Riproduzione riservata