i numeri della disuguaglianza

Villini e case dei più ricchi: a chi è servito il Superbonus

Rita Plantera
Segui Domani su Google
16 giugno 2026 • 06:00

La misura è stato almeno di beneficio alle fasce più fragili della popolazione? La risposta è nei dati microeconomici a disposizione. La risposta sta negli immobili che ne hanno maggiormente beneficiato: la categoria A7, cioè le ville

A chi e a che cosa ha giovato il Superbonus, a fronte di una spesa per le agevolazioni fiscali relative ai crediti di imposta che supera i 190 miliardi di euro (Istat 2026)? Si tratta di una cifra straordinaria per le casse dello Stato, sostenuta dalle tasche dell’intera collettività. La querelle ciclica e partitica sul Superbonus è deflagrata recentemente dopo le stime di primavera della Commissione europea e il dibattito sul mancato raggiungimento della soglia del tre per cento nel rapporto de

Per continuare a leggere questo articolo

Rita Plantera
Rita Plantera
Rita Plantera

Giornalista professionista e Dottoressa di ricerca in Linguistica. Mi occupo soprattutto di economia, disinformazione, criminalità organizzata, reati e rischio finanziario, esteri. Scrivo per Domani. Ho lavorato per Reuters come reporter economica. Come contributor, per Il Manifesto ho scritto in particolare su Nelson Mandela. Collaboro con Good Morning Italia. Ho lavorato come analista OSINT