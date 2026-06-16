Villini e case dei più ricchi: a chi è servito il Superbonus

La misura è stato almeno di beneficio alle fasce più fragili della popolazione? La risposta è nei dati microeconomici a disposizione. La risposta sta negli immobili che ne hanno maggiormente beneficiato: la categoria A7, cioè le ville

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A chi e a che cosa ha giovato il Superbonus, a fronte di una spesa per le agevolazioni fiscali relative ai crediti di imposta che supera i 190 miliardi di euro (Istat 2026)? Si tratta di una cifra straordinaria per le casse dello Stato, sostenuta dalle tasche dell’intera collettività. La querelle ciclica e partitica sul Superbonus è deflagrata recentemente dopo le stime di primavera della Commissione europea e il dibattito sul mancato raggiungimento della soglia del tre per cento nel rapporto de