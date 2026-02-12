Con Mediobanca ma anche con JP Morgan, Grilli e gli incontri sull’affare Open Fiber

true false

A fine gennaio, poco più di dieci giorni fa, si è tenuta una riunione tra i rappresentanti di Open Fiber e quelli di FiberCop. Le due società sono da tempo al centro di una delle partite economiche più importanti per il governo italiano, quella che riguarda le telecomunicazioni. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni vorrebbe infatti fondere le due aziende per creare una rete unica nazionale in fibra ottica. Nulla di strano, dunque, se i rappresentanti di OpenFiber e FiberCop si sono incontrati.