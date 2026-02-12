L’ex ministro mediatore nella fusione con fibercop

Con Mediobanca ma anche con JP Morgan, Grilli e gli incontri sull’affare Open Fiber

Stefano Vergine
12 febbraio 2026 • 07:00

Il presidente di Piazzetta Cuccia ha continuato fino a pochi giorni fa a rappresentare la banca americana sulla rete unica italiana. Una condizione essenziale per garantirsi una lauta buonuscita dall’istituto. «Conflitto di interessi? Attivati i presìdi per evitarlo»

A fine gennaio, poco più di dieci giorni fa, si è tenuta una riunione tra i rappresentanti di Open Fiber e quelli di FiberCop. Le due società sono da tempo al centro di una delle partite economiche più importanti per il governo italiano, quella che riguarda le telecomunicazioni. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni vorrebbe infatti fondere le due aziende per creare una rete unica nazionale in fibra ottica. Nulla di strano, dunque, se i rappresentanti di OpenFiber e FiberCop si sono incontrati.

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.