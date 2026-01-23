il neo presidente guadagna già 900mila euro l’anno

Mediobanca, Grilli e il blitz per lo stipendio: chiede due milioni all’anno, Mps dice no

Stefano Vergine
23 gennaio 2026 • 07:00

La richiesta di aumento è stata per ora sospesa dal comitato remunerazioni. Prenderebbe venti volte di più del presidente del Monte. Quell’amicizia con Caputi

Martedì 20 gennaio il comitato remunerazione del Monte dei Paschi di Siena ha ricevuto una richiesta particolare. Il comitato è l’organo interno al cda richiesto per le società quotate in borsa. Decide sugli stipendi dei vertici aziendali. Quello di Mps è composto attualmente da cinque persone: Gianluca Brancadoro (presidente), Renato Sala, Alessandro Caltagirone, Elena De Simone e Marcella Panucci. La richiesta è stata avanzata dall’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio. Alla luce dell

Giornalista freelance, specializzato in inchieste di taglio economico-finanziario, fa parte del consorzio internazionale EIC. I suoi lavori sono pubblicati da media italiani ed internazionali tra cui Bbc, Rai, Rsi.