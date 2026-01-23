Mediobanca, Grilli e il blitz per lo stipendio: chiede due milioni all’anno, Mps dice no

true false

Martedì 20 gennaio il comitato remunerazione del Monte dei Paschi di Siena ha ricevuto una richiesta particolare. Il comitato è l’organo interno al cda richiesto per le società quotate in borsa. Decide sugli stipendi dei vertici aziendali. Quello di Mps è composto attualmente da cinque persone: Gianluca Brancadoro (presidente), Renato Sala, Alessandro Caltagirone, Elena De Simone e Marcella Panucci. La richiesta è stata avanzata dall’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio. Alla luce dell