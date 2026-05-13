Alla Fed arriva Warsh: il trumpista difenderà la superclasse o i mercati?

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Arriva una scopa nuova alla “Fed”, banca centrale Usa e cuore della finanza mondiale: a Jerome Powell, che resse la barra davanti agli insulti del presidente Donald Trump, succede Kevin Warsh. Più pronto a compiacere il capo, egli completerà la mutazione genetica del capitalismo: dalla fine degli anni Ottanta, ad un sistema capace di creare ricchezza e distribuirla con esiti socialmente accettabili, è via via subentrato un altro utile solo a una superclasse, la cui hybris attribuisce al merito u