Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci della sentenza del Borsellino Quater.

All’imputato Vincenzo Scarantino viene contestato il delitto di calunnia continuata e aggravata (artt. 61 n. 2, 81 cpv. e 368, commi 1 e 3 c.p.), consistente nell’avere, nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell’ambito dei procedimenti per la strage di via D’Amelio, incolpato falsamente, pur sapendoli innocenti, Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe di aver partecipato alle fasi esecutive dell’attentato, e, quindi, della commissione del delitto di strage, per il quale i medesimo soggetti furono condannati alla pena dell’ergastolo.

In particolare, le condotte costitutive del delitto di calunnia, attribuito allo Scarantino, si sostanziano nell’avere accusato:

Profeta Salvatore, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe e Murana Gaetano di essere stati presenti alla riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Calascibetta Giuseppe, nel corso della quale i predetti sarebbero erano rimasti fuori dal salone in compagnia del medesimo Scarantino;

Profeta Salvatore, di avere incaricato lo Scarantino, al termine della predetta riunione, di reperire un’autovettura di piccola cilindrata ed una sostanza contenuta in bombole comunemente utilizzata per tagliare i binari dei treni;

Gambino Natale, di avere avvisato lo Scarantino - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all’officina di Orofino Giuseppe;

Vernengo Cosimo e Murana Gaetano, di aver trasportato, unitamente allo Scarantino, la Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe il venerdì prima della strage;

Scotto Gaetano, di aver reso possibile, attraverso l’opera del fratello Pietro, l’intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino al fine di avere contezza degli spostamenti del magistrato alla via Mariano D’Amelio, in particolare riferendo di un incontro avvenuto, il sabato mattina precedente la strage, presso il bar Badalamenti nel quartiere della Guadagna, ove lo Scotto era giunto a bordo di una autovettura guidata dal fratello Pietro (che era rimasto in auto ad attenderlo) e dove aveva avuto un colloquio, alla presenza dello Scarantino, con Gambino Natale e Vernengo Cosimo nel quale aveva esplicitamente fatto riferimento all’avvenuta intercettazione dell’utenza telefonica attestata in via D’Amelio, e specificando altresì di averlo visto - la settimana precedente – a colloquio con le stesse persone e nello stesso bar, ove era giunto pur sempre a bordo di una vettura in compagnia del fratello Pietro;

Gambino Natale di avere avvisato lo Scarantino il pomeriggio del sabato antecedente alla strage di portarsi presso l’officina di Orofino Giuseppe;

Gambino Natale e Murana Gaetano di essere stati impegnati, unitamente allo Scarantino, nell’attività di pattugliamento nei pressi della predetta officina durante il caricamento dell’autobomba;

Profeta Salvatore, Vernengo Cosimo, Urso Giuseppe, nella sua qualità di elettricista, e La Mattina Giuseppe, di essere stati presenti, il pomeriggio del sabato antecedente alla strage, al caricamento dell’autobomba all’interno dell’officina di Orofino Giuseppe, dove il Vernengo, unico tra i presenti, avrebbe fatto ingresso a bordo di un’autovettura Suzuki Vitara di colore bianco;

La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano e Gambino Natale di aver infine partecipato, ciascuno a bordo della propria autovettura, la domenica del 19 luglio 1992 al trasferimento dell’autobomba dall’officina di Orofino Giuseppe a piazza Leoni.

Il tempus commissi delicti del reato continuato di calunnia è stato individuato dal Pubblico Ministero nelle seguenti date:

- il 24.6.1994 ed il 25.11.1994 (con particolare riguardo alla riferita condotta di partecipazione alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta) per le dichiarazioni rese sul conto di Murana Gaetano;

- il 24.6.1994, il 29.6.1994 (in relazione alla riferita condotta di avere avvisato lo Scarantino, il venerdì precedente alla strage, di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all’officina di Orofino) e l’8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di avere avvisato lo Scarantino il sabato di portarsi presso l’officina dell’Orofino per svolgere l’attività di pattugliamento durante il caricamento della Fiat 126) per le dichiarazioni rese sul conto di Gambino Natale;

- il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di Urso Giuseppe;

- il 24.6.1994 e l’8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di essere stato presente al caricamento dell’autobomba all’interno dell’officina di Orofino Giuseppe il sabato pomeriggio precedente alla strage) per le dichiarazioni rese sul conto di La Mattina Giuseppe;

- il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di Vernengo Cosimo;

- il 24.6.1994 ed il 29.6.1994 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative all’incontro avuto con il Vernengo e con Gambino Natale la settimana precedente alla strage nel bar Badalamenti) per le dichiarazioni rese sul conto di Scotto Gaetano;

- il 24.6.1994 ed il 24.5.1995 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative alla presenza, il sabato antecedente alla strage, al caricamento dell’autobomba all’interno dell’officina di Orofino Giuseppe) per le dichiarazioni rese sul conto di Profeta Salvatore.

In particolare, l’interrogatorio del 24 giugno 1994 è stato reso dallo Scarantino al Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Ilda Boccassini e del dott. Carmelo Petralia, e in presenza altresì del dirigente della Polizia di Stato dottor Arnaldo La Barbera.

In tale occasione lo Scarantino, anzitutto, ha dichiarato “spontaneamente” quanto segue: «Effettivamente ho fatto pervenire alle SS.VV. una mia richiesta di conferire immediatamente con L’ag di Caltanissetta perché in questi mesi di detenzione ho maturato finalmente la decisione di collaborare con la Giustizia e di riferire con lealtà e sincerità tutto quello che è di mia conoscenza sulla strage di Via D’Amelio e su tutti gli altri reati che io ho commesso nel corso della mia vita. Premetto che sono responsabile insieme ad altri della morte del Giudice Paolo Borsellino.

Intendo cominciare sin da oggi la mia collaborazione e prendo atto che l’odierno interrogatorio avviene alla presenza dell’Avvocato Luigi Li Gotti del Foro di Roma; intendo quindi revocare i miei legali di fiducia».

Come riportato nel verbale, lo Scarantino, quindi, ha dichiarato «l’intenzione di collaborare con la Giustizia ammettendo anzitutto di essere uomo d’onore e spiegando tempi e modalità della sua affiliazione, riferendo che era stato combinato circa due anni prima della strage di cui è processo».

Egli ha riferito «della riunione in cui si decise la consumazione della strage in danno del dottor Borsellino, indicandone tempi luoghi e partecipanti, precisando che la stessa si era tenuta nella villa di “Peppuccio” Calascibetta verso il 23 giugno del 92. Ad essa, tra gli altri, partecipò Salvatore Riina e Pietro Aglieri che la presiedettero. La stessa ebbe termine circa 3 ore dopo».

Lo Scarantino ha riferito «inoltre dell’incarico ricevuto subito dopo da Profeta e Pietro Aglieri in ordine all’acquisto di una “bombola” di ossigeno da utilizzarsi come mezzo deflagrante in grado di distruggere completamente l’“autobomba”».

Nel verbale si precisa che lo Scarantino «continua poi riferendo dell’incarico, ricevuto dal cognato Profeta Salvatore, di procurare una autovettura di piccola cilindrata che doveva servire da autobomba, Dichiara di essere stato già in possesso di una Fiat 126 in quanto ricevuta da Candura Salvatore e Valenti Luciano, cui egli aveva commissionato il furto in cambio di 150mila e droga. Descrive poi che la stessa auto fu portata in via Messina Marine e parcheggiata sulla strada. Successivamente la stessa fu custodita nell’autofficina di Orofino Giuseppe, coindagato. Scarantino riferisce inoltre che il sabato mattina, giorno prima della strage tale “Tanuccio” o Gaetano si presentò nel bar di Badalamenti dove riferì a lui stesso e a gli altri complici che, il proprio fratello aveva effettuato l’intercettazione del telefono del Giudice Borsellino e che "tutto era a posto". Conferma che l’autovettura è stata "preparata" il sabato pomeriggio precedente la strage nell’autofficina di Orofino e che la stessa la domenica mattina, giorno della strage, verso le 6,00-6,30, fu portata, scortata dallo stesso, nei pressi di piazza dei Leoni. Riferisce poi di aver appreso da Natale Gambino che materialmente il telecomando fu premuto da “Ciccio” Tagliavia, Pitero Aglieri e Renzino Tinnirello in un appartamento nella loro disponibilità nei pressi del luogo della strage».

Sollecitato dal Pubblico Ministero, «Scarantino riferisce di non avere ricordi precisi su chi ha fornito i telecomandi usati dal commando, ma dichiara che un personaggio molto importante vicino a Pietro Aglieri, di nome Salvatore e proprietario di un’AUDI 80, potrebbe essere colui il quale fornii il materiale tecnico, persona che lo stesso Scarantino conobbe, indicatogli da Aglieri, quando l’indagato doveva acquistare una cameretta per la casa. Infatti giorni dopo si recò presso il negozio di detto Salvatore che potrebbe identificarsi per SBEGLIA Salvatore arrestato per la strage di Capaci e che lo stesso Scarantino avrebbe rivisto sui giornali quando si trovava nel carcere di Termini Imerese».

Lo Scarantino quindi ha raccontato «numerosi episodi da lui conosciuti relativi sia a fatti di sangue sia a traffico di stupefacenti». Il Pubblico Ministero ha chiesto al dichiarante come mai, visto che solamente da circa 4 anni era stato affiliato, egli poteva conoscere tutti questi fatti delittuosi, anche di notevole rilevanza. Egli ha risposto «che fin dall’età di 11 anni era il pupillo di capi famiglia e uomini d’onore ed era nelle grazie sia di Ignazio e Giovanni PULLARA’ che di Pietro Aglieri. Grazie a ciò poteva apprendere i fatti di sangue descritti».

Dopo essersi soffermato sugli omicidi di Santino Amato e Salvatore Lombardo, lo Scarantino ha risposto ad una serie di ulteriori domande del Pubblico Ministero. Alla domanda «se il furto della macchina era stato commissionato in funzione della strage o per altri motivi», lo Scarantino ha risposto «che commissionò il furto al Candura e Valenti per rivenderla a pezzi oppure per sostituire i pezzi ad una delle 126 di cui disponevo. Al Candura lo Scarantino consegnò in cambio della vettura rubata 150.000 lire e un quantitativo di eroina. La macchina fu portata al fiume presso un suo deposito. La macchina procurata dal Candura era color ruggine».

Essendogli stato chiesto nuovamente se realmente la bombola era stata procurata ed adoperata per l’esecuzione della strage, «Scarantino riferisce di non avere la certezza dell’uso della bombola ma di aver capito che sia Natale Gambino che Peppuccío Calascibetta si erano adoperati attivamente per ricercarla. Scarantino riferisce di non conoscere ne il tipo dell’esplosivo usato, ne il nome di colui che l’aveva procurato, ma ricorda che Cosimo Vernengo il giorno prima della strage arrivo con una jeep presso il garage di Orofino entrando verso le cinque del pomeriggio ed uscendo verso le 21,30 e che il Vernengo aveva disponibilità di esplosivi. Dichiara che Orofino era presente poichè aveva aperto il cancello».

Al Pubblico Ministero che gli ha domandato come mai era stato scelto proprio il garage dell’Orofino, lo Scarantino ha risposto che l’Orofino era un uomo di fiducia e che di lui rispondeva personalmente Tinnirello Renzino, ed ha aggiunto che «fu proprio Orofino ad aggiustare il bloccasterzo rotto della Fiat 126», specificando altresì che «alla stessa furono cambiate le targhe», senza però indicare precise circostanze al riguardo. Ha inoltre affermato che «fu Natale Gambino a comunicare allo Scarantino l’ora in cui si dovevano ritrovare l’indomani per scortare l’autovettura. Il trasporto dell’auto terminò alle ore 7,20».

Lo Scarantino a questo punto ha descritto «il modo in cui trascorse le ore successive della domenica sino alle 17,30 circa quando cominciò a circolare la notizia dell’esplosione in via D’Amelio». Al Pubblico Ministero che gli chiedeva di chiarire le sue precedenti dichiarazioni sull’elettricista che era intervenuto il sabato nell’autofficina dell’Orofino, lo Scarantino ha risposto «dicendo che si chiamava Pietro Urso, genero di Vernengo, uomo d’onore, titolare tra l’altro di un deposito di bibite e proprietario di un motoscafo dove lo stesso Scarantino aveva viaggiato», e ha ribadito «che questi è specializzato in elettricità precisando che se era entrato nel garage quel pomeriggio doveva aver qualche compito specifico da fare».

Parlando nuovamente della riunione precedente la strage, lo Scarantino ha ribadito «che fu proprio Riina a decidere con autorità della morte del Giudice Borsellino venendo sostenuto da Aglieri», e che tutti gli altri partecipanti non espressero nessuna opinione contrastante, né avrebbero potuto farlo, stante l’autorità indiscussa del Riina. Egli ha inoltre sostenuto di essere sicuramente in grado di riconoscere fotograficamente i partecipanti alla riunione, ha elencato i componenti della sua “famiglia” mafiosa, capeggiata da Pietro Aglieri, ed ha precisato «che per la strage di cui è processo non sa se c’è stato l’aiuto di qualcuno di altre famiglie aggiungendo che in occasione di questi fatti si mantiene il più stretto riserbo». Ha, infine, raccontato dell’omicidio Lucera ed escluso di conoscere Bagarella e Provenzano.

