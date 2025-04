Per molto tempo la narrazione della Resistenza ha eliminato dalla memoria il ruolo ricoperto dalle donne. Ancor di più dalle donne di periferia. E quando è pian piano entrato nel racconto collettivo, ci si è riferiti alla Resistenza femminile con «una presunta uniformità», che suggeriva che tutte «si muovessero per gli stessi motivi» e facessero «le stesse azioni».

Eva Muci ha studiato le biografie delle donne della Resistenza dell’ottava zona di Roma, raccontate nel volume “VIII Zona. Pratiche di Resistenza e reti clandestine a Roma” pubblicato da Anppia e curato da Riccardo Sansone e Anthony Santilli. «Anche sul piano della classe sociale c’è una distinzione fondamentale tra le donne del centro, quelle soprattutto dei Gap, e le donne delle periferie», spiega Muci.

Lavoratrici a domicilio, sarte a ore, “cicoriare”, cuoche o contadine. Le donne delle borgate di Roma – Tor Pignattara, Centocelle, Quadraro – erano di estrazione sottoproletaria. «Mentre gli uomini si dedicano alle attività di teoria politica, le donne si incaricano di assumere ruoli pratici», spiega Muci, sottolineando come siano «attaccate alle esigenze quotidiane, anche perché hanno sempre dovuto pensare, in guerra e non solo, a come sfamare i figli». E, quindi, emerge il loro «pragmatismo politico, frutto di pratiche sociali». La questione di classe è importante perché quello di militanza era un lavoro, e in molte non potevano permettersi di non lavorare.

Oltre le armi

La partecipazione delle donne alla Resistenza è spesso relegata alla dimensione assistenziale: aiutare i partigiani a nascondersi, preparare il cibo, il lavoro logistico di chi resta. Compiti che la storica Anna Bravo ha racchiuso nel concetto di “maternage di massa”. Ma anche nel Dopoguerra le donne hanno avuto un ruolo fondamentale: «Sono state agenti di una memoria altrimenti persa», afferma Muci, che si è imbattuta, ad esempio, nella storia di Elvira Senesi.

Oltre ad aver fatto la Resistenza, ha avuto un ruolo fondamentale nel dare un nome a due dei 335 morti delle Fosse Ardeatine, il marito e il fratello. «Le donne, dopo le Fosse Ardeatine, sono coloro che si incaricano di dare una degna sepoltura ai morti», prosegue Muci. «Senza di loro, molti nomi e molti corpi non sarebbero stati conservati» né sarebbe stato possibile «ricostruire i rapporti sociali lesionati dalla guerra».

Questo contributo ha faticato a rientrare nel concetto di Resistenza così come inteso dalle norme, che attribuivano le qualifiche partigiane solo a chi aveva imbracciato le armi. Di fatto un «filtro respingente per le donne», dice l’autrice, e non solo per il linguaggio «specchio di un certo squilibrio di genere». Non si considerava che, dietro a queste azioni, «c’era una pericolosità enorme, in una Roma assediata».

Il riconoscimento

C’è una svalutazione del proprio operato – «non ho fatto niente di che», pensavano – che rende difficile anche l’attività di recupero delle biografie. Perché se le partigiane del centro, che avevano studiato, «hanno conservato la loro memoria perché riconoscevano di aver fatto qualcosa di significativo, trovando un sistema molto più accogliente sul piano culturale», spiega Muci, non si può dire lo stesso per le partigiane delle borgate.

In poche, quindi, hanno inviato richieste di riconoscimento della qualifica partigiana nel dopoguerra. E, per molte, questi moduli sono l’unico documento arrivato fino ad oggi testimone di quel contributo. Come è accaduto per Elvira Ceccolini, che nella sua casa nel quartiere Alessandrino ha ospitato riunioni di Comitati cospirativi già dall’8 settembre 1943. È stata sottoposta a tortura e interrogata, riuscendo a non confessare nulla. Nonostante il ruolo attivo, nella richiesta di riconoscimento – racconta l’autrice – si definisce madre e moglie di partigiani.

Chissà se quella di Ceccolini era difficoltà a riconoscere il suo ruolo da protagonista o era consapevole dei meccanismi che regolavano il sistema sociale e li sfruttava a suo favore?, si chiede Muci. È complicato rispondere, proprio per la scarsità di fonti, che impedisce di capire le motivazioni dell’adesione alla Resistenza.

