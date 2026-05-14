Draghi al premio Carlo Magno: la difesa come occasione, il mercato dei capitali come via per la crescita, un’Ue di «volenterosi»

Gli Usa sono diventati un partner «conflittuale e imprevedibile» col quale l’approccio della de-escalation non ha funzionato, dice l’ex Bce. Ma con gli Usa dovremo convivere, ispirandoci anche alla loro minor esposizione al commercio e alla finanziarizzazione della loro economia. In questo contesto, il disimpegno americano dalla difesa del continente può essere un’occasione di rilancio «pragmatico» del progetto europeo

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«Non voglio fingere che ciò che attende l’Europa sia facile. La tensione che grava sul nostro continente è profonda e si fa sempre più pesante di mese in mese. Ma questo non è solo un momento di pericolo. È anche un momento di rivelazione». Così comincia il suo discorso Mario Draghi, nel ricevere il premio Carlo Magno, rivolgendosi alla platea e in particolare a Merz, Mitsotakis, Laschet, Lagarde. Anche von der Leyen è nel pubblico. «Le forze che ora mettono alla prova l’Europa stanno realizzand