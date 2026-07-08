’A camorra song’io. La canzone simbolo compie vent’anni

Per i vent’anni del disco ’A camorra song’io della band A67 di Scampia un libro ricorda le esperienze di resistenza sul territorio. A firmare i testi, moltissimi artisti e giornalisti
Vent’anni sono un tempo lungo, il tempo che passa da quella canzone che raccontava di crimine, territorio e responsabilità: ’A camorra song’ io. Un testo che scuoteva ognuno di noi incoraggiandolo nella stagione dei morti ammazzati, degli innocenti uccisi, della camorra che governava il presente oscurando ogni pretesa di futuro. Nella stagione di Scampia assediata, gli ’A67 vollero alzare lo sguardo urlando che in mezzo al dominio criminale il cambiamento passava da chi viveva quella terra perch