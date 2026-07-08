Dalle faide a oggi

’A camorra song’io. La canzone simbolo compie vent’anni

Nello Trocchia*
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08 luglio 2026 • 07:00

Per i vent’anni del disco ’A camorra song’io della band A67 di Scampia un libro ricorda le esperienze di resistenza sul territorio. A firmare i testi, moltissimi artisti e giornalisti

Vent’anni sono un tempo lungo, il tempo che passa da quella canzone che raccontava di crimine, territorio e responsabilità: ’A camorra song’ io. Un testo che scuoteva ognuno di noi incoraggiandolo nella stagione dei morti ammazzati, degli innocenti uccisi, della camorra che governava il presente oscurando ogni pretesa di futuro. Nella stagione di Scampia assediata, gli ’A67 vollero alzare lo sguardo urlando che in mezzo al dominio criminale il cambiamento passava da chi viveva quella terra perch

Nello Trocchia*
Nello Trocchia*
Nello Trocchia*

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.