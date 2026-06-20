l’alleanza va in tilt per il caso campania

A Castellammare il campo largo si è sciolto. La città rischia lo scioglimento per i clan

Nello Trocchia
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20 giugno 2026 • 07:00

Il gruppo D’Alessandro detta ancora legge. E le infiltrazioni, secondo l’antimafia hanno raggiunto, i gangli vitali del comune. La commissione lavora per decidere sul futuro della giunta. Ma è scontro tra il sindaco, il Pd e i 5 stelle che lo hanno sostenuto

Il mare è tornato balneabile, sulla spiaggia ci sono le porte per giocare a calcio e i canestri per il basket. Il comune ha predisposto anche il servizio di salvataggio in mare, docce e bagni gratis. Suona la sirena dei cantieri navali a scandire i tempi della città, un tempo Stalingrado del Sud con un partito comunista oltre il 30 per cento nel feudo di Antonio Gava, il capo della corrente dorotea della Dc, segnata dal potere dei signori delle tessere che non disdegnavano patti con il crimine o

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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.