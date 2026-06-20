A Castellammare il campo largo si è sciolto. La città rischia lo scioglimento per i clan

Il gruppo D’Alessandro detta ancora legge. E le infiltrazioni, secondo l’antimafia hanno raggiunto, i gangli vitali del comune. La commissione lavora per decidere sul futuro della giunta. Ma è scontro tra il sindaco, il Pd e i 5 stelle che lo hanno sostenuto
Il mare è tornato balneabile, sulla spiaggia ci sono le porte per giocare a calcio e i canestri per il basket. Il comune ha predisposto anche il servizio di salvataggio in mare, docce e bagni gratis. Suona la sirena dei cantieri navali a scandire i tempi della città, un tempo Stalingrado del Sud con un partito comunista oltre il 30 per cento nel feudo di Antonio Gava, il capo della corrente dorotea della Dc, segnata dal potere dei signori delle tessere che non disdegnavano patti con il crimine o