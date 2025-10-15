l’inchiesta sui fondi del tax credit

Cinecittà, ciak dei pm. Indagine sui film di Costanzo e Virzì

La sede di Cinecittà a Roma
Enrica Riera
15 ottobre 2025 • 07:00

Acquisizione di atti nella società pubblica. I finanzieri anche da Wildside e Fremantle. Sotto la lente dei pm anche la pellicola di Crialese

L’immensità (2022) di Emanuele Crialese, Siccità (2022) di Paolo Virzì, Finalmente l’alba (2023) di Saverio Costanzo. Il cinema italiano è di nuovo sotto la lente degli uomini della Guardia di finanza che martedì mattina, come rivelato da Domani, hanno bussato alla porta di Cinecittà e della società Fremantle. Su delega dei pm capitolini che indagano sul sistema di finanziamenti nel mondo della settima arte, gli investigatori hanno chiesto alle due società di fornire una serie di atti, quelli ri

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.