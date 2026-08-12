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Enrica Riera
Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.
Fatti
Deas, ora l’imprenditrice Ranzato e l’ad di Sogei Cannarsa rischiano il processo
12 agosto 2026 • 12:41
Fatti
Rompicapo Csm: andare in vacanza diventa un lavoro
09 agosto 2026 • 23:43
Fatti
«Mascherine difformi e poco filtranti». Ma il governo ha già pagato la società Jc Electronics
08 agosto 2026 • 07:00
Fatti
Non solo Delmastro. La destra salva sempre gli amici
06 agosto 2026 • 20:23
Fatti
Conte: «Mascherine contraffatte dalla spa pagata dal governo»
06 agosto 2026 • 20:16
Fatti
Delmastro, niente chat ai pm. La destra tradisce Borsellino
05 agosto 2026 • 20:41
Fatti
Cybersicurezza, la società Deas in affari con la Difesa venduta a 85 milioni
05 agosto 2026 • 19:02
Fatti
La Camera salva Delmastro: negate ai pm le chat con il prestanome dei Senese
05 agosto 2026 • 18:24
Fatti
Le mani sulla Corte dei conti. La destra commissaria i giudici
04 agosto 2026 • 20:42
Fatti
Corte dei Conti, il Consiglio dei ministri dà l’ok alla riforma
04 agosto 2026 • 19:33
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