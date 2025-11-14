A Kypseli l’inclusione sociale e lavorativa si fa a tavola

Il cibo può accogliere, confortare e nutrire. A volte permette a mondi distanti di comunicare tra loro. Da Saffron Kitchen Project, cucinare è una forma di riscatto per i rifugiati, che attraverso il lavoro e la cura degli altri rinsaldano il proprio legame con la comunità

true false

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è cucina abitabile. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Sono appena le d