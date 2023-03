Prevista ampia affluenza in piazza Scala dove va in scena la protesta contro la decisione del governo di disconoscere il diritto alla genitorialità nelle famiglie arcobaleno

Questo pomeriggio a Milano si è svolta una manifestazione di protesta contro la decisione del governo di disconoscere il diritto alla genitorialità nelle famiglie arcobaleno. «Questa è una battaglia di civiltà», ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha partecipato al raduno. La protesta in piazza Scala si è declinata anche in un flash mob: pugno sinistro alzato con penna in mano, a simboleggiare l’urgenza di una legge che riconosca l’omogenitorialità.

«Maggioranza retrograda»

La manifestazione è iniziata con cori spontanei di «Bella ciao». Tra i promotori, le associazioni per i diritti lgbt e il Partito democratico. Schlein è salita sul palco solo per un saluto, come previsto dall’organizzazione per dare spazio anzitutto alle famiglie arcobaleno. Ma è stata accolta con scrosci di applausi, ed è andata via con cori di «Elly!».

A margine, la segretaria dem ha commentato che con il governo Meloni «una maggioranza retrograda si è scagliata in modo ideologico contro un regolamento europeo che non invade le competenze nazionali, e soprattutto il governo si è rivoltato contro bambine e bambini. La battaglia di questa piazza è una battaglia di civiltà, è per il diritto al futuro!».

Serve una legge, ha detto Schlein, in sintonia con altri politici presenti in piazza, compreso il Movimento 5 Stelle.

«Sono con voi!», ha detto nel primo pomeriggio il sindaco di Milano Beppe Sala dal palco, spiegando di non poter fare mosse che poi verrebbero impugnate in tribunale ma che si schiera con le famiglie arcobaleno. «Visto che tanti sindaci sono di sinistra questo governo vuole anche eliminare il ballottaggio!».

Anche il mondo sindacale si mobilita. Ha annunciato subito la sua presenza +Europa con Riccardo Magi. Per i 5 Stelle, Chiara Appendino prende posizione contro il governo.

Il governo allo scontro

La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, accoglie invece la manifestazione di dissenso lanciando una provocazione dalle colonne de la Stampa in un’intervista: «Le manifestazioni vanno benissimo, ma vorremmo vedere qualcuno manifestare anche contro il mercato transnazionale dell'utero in affitto e dei bambini. Mi piacerebbe che a sinistra, tra persone così sensibili ai diritti, ci fosse qualcuno disposto a difendere dallo sfruttamento le donne che per motivi di bisogno e di povertà sono disposte persino a portare avanti una gravidanza e cedere il figlio».

Le ribatte Appendino da piazza Scala: «Non c’entra nulla l’utero in affitto, qui parliamo di diritti dei bambini, che il governo sta sottraendo. Questa è pura ideologia!».

La ragione della protesta

La direzione politica di questo governo è stata comunicata attraverso una circolare emanata dal ministero dell’Interno – a guida Piantedosi – a tutti i prefetti, ai quali è stato comandato di «fare analoga comunicazione ai sindaci per assicurare una uniforme osservanza degli indirizzi».

Dall’indirizzo politico del governo non si scappa, insomma, e l’indirizzo consiste nel riconoscere «il solo genitore che abbia un legame biologico con il nato». Viene così pregiudicata la trascrizione di atti di nascita «formati all’estero riconducibili alla fattispecie della maternità surrogata». Finisce così che lo stato, nell’èra Meloni, disconosce il ruolo di uno dei due genitori, e – detta in altri termini – che la bambina o il bambino si ritrova tutto a un tratto con un genitore in meno sul piano legale.

Nella circolare si motiva questo passaggio – questa privazione di diritti – con «il divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso di accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita, il solo genitore che abbia un legame biologico con il nato può essere menzionato nell’atto di nascita che viene formato in Italia». Niente più trascrizioni all’anagrafe per padri di figli nati all’estero con maternità surrogata, per le due madri di bimbi nati in Italia, e indicazioni in arrivo nel caso di due madri con nascita avvenuta all’estero.

