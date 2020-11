Ha accoltellato la moglie e la suocera, in un appartamento di via Lambruschini a Milano, domenica mattina. Poi ha chiamato il 118 per chiedere aiuto. Anche l'uomo, di 56 anni, si trova attualmente ricoverato all'ospedale di Niguarda, tallonato dai carabinieri. La moglie è in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico. Gravissima la suocera, di 90 anni, ricoverata invece all'ospedale San Carlo.

