Un nubifragio si è abbattuto la notte scorsa su Stromboli dove il forte vento e le bombe d'acqua hanno provocato frane e cumuli di detriti che si sono depositati sulle strade e fiumi di fango che hanno travolto e trascinato veicoli e oggetti incontrati lungo il passaggio. Da ieri forti piogge stanno interessando tutto l’arcipelago delle Eolie, a nordest della Sicilia.

Alcune abitazioni sono state evacuate e le squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per liberare le strade e mettere in sicurezza le strutture danneggiate.

La protezione civile comunica che «non si registrano problemi a Ginostra, mentre a Lipari risulta allagato il porto di Sottomonastero e in via Amendola l’acqua piovana è entrata in alcune abitazioni e negozi. Non si registrano danni alle persone».

Il fango e le frane travolgono tutto

Automobili trasportate dal fango, case e negozi invasi dall’acqua e dai detriti. È quanto si vede nelle immagini che circolano sui social che testimoniano i danni provocati dal violento nubifragio che ha colpito le isole Eolie e in particolare Stromboli.

Intanto la protezione civile di Barcellona Pozzo di Gotto ha annunciato che, su richiesta della regione siciliana, si stanno attivando ulteriori soccorsi per mettere in sicurezza l'isola di Stromboli, «duramente colpita dalle piogge di stanotte, per dare assistenza alla popolazione».

Disastro annunciato

«Stromboli si è risvegliata invasa dal fango, in un disastro annunciato. Dopo il devastante incendio originato dalla fiction Rai che ha bruciato tutta la vegetazione, l’assenza di alberi e piante ha consentito alle forti piogge di portare nelle case colate di detriti. Le foto che arrivano dall’isola sono impressionanti». Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.



Ulteriori denunce della situazione, già critica a causa della mancanza di vegetazione che argina la possibilità di frane, sono state fatte da Rosa Oliva, presidente della Pro loco amo Stromboli, che a Fanpage dice: «Non è stato fatto nulla, e ora sono venuti giù tutti i detriti».

Anche per Oliva quello che si sta verificando è un «disastro annunciato». La presidente della Pro loco amo Stromboli continua dicendo che «Dopo l'incendio di tre mesi fa è stata inviata una lettera alle autorità per una serie di interventi di bonifica urgenti».

Nella lettera datata 31 maggio 2022, Oliva faceva richiesta di interventi con «somma urgenza perché la popolazione non può attendere che la situazione degeneri in ulteriori danni e disagi».

Maltempo in tutta Italia

Una perturbazione sta interessano varie parti dell’Italia. Sono previste grandinate, fulmini e forte vento in diverse regioni: in particolare l’attenzione si concentra su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Ma, nel pomeriggio, le piogge interesseranno anche, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.

La situazione a sud e isole

In Sardegna la situazione è simile a quella siciliana: piogge e forti raffiche di vento con conseguenti auto sommerse dall’acqua, tetti scoperchiati e alberi caduti.

A Sestu le raffiche di vento hanno strappato un impianto fotovoltaico dal tetto di un capannone e parte è finito in strada, mentre a Cagliari alcune parti di un ponteggio sono volati in strada.

Diverse sono state le persone messe in salvo durante la giornata mentre si trovavano su imbarcazioni in mare.

Si sono registrati disagi anche a Reggio Calabria per fiumi d’acqua che hanno travolto tutto quello che incontravano lungo la loro corsa.

La pioggia battente in Campania invece ha provocato il distaccamento di due grosse pietre che sono finite sulla Statale 163 Amalfitana, senza causare feriti.

Il maltempo ha fatto danni anche a Sorrento dove il manto stradale si è sollevato a causa della rete fognaria ostruita da acqua e detriti.

