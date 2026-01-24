Studente ucciso a La Spezia, i coetanei contro i razzisti: «I coltelli? Non c’entra l’etnia»

true false

«Cosa provo? Rabbia, sono incazzato nero, Aba era un mio amico, ho perso un amico, l’ho perso», racconta L., 17 anni, «sto veramente malissimo e dei metal detector penso che sia una grandissima cavolata perché le armi puoi farle in mille modi». È trascorsa una settimana esatta dall’uccisione del giovane Youssef Abanoub, accoltellato in classe da un coetaneo. E tra i giovani delle scuole superiori spezzine, «emerge ancora rabbia intensa, odio e bisogno di giustizia o vendetta», racconta Aline Cid