Domani aveva rivelato l’esistenza dei video e raccontato nei dettagli gli abusi. Era settembre scorso. Ora l’operazione dei carabinieri di Caserta. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale procura, ha disposto 52 misure cautelari nei confronti di appartenenti al corpo della penitenziaria. Per il gip si è trattato di violenze premeditate

«Li abbattiamo come vitelli», «domani chiave e piccone», «domate il bestiame». Questi sono alcuni dei messaggi presenti nei cellulari degli agenti della polizia penitenziaria che preparavano il pestaggio di detenuti inermi e senza colpe. Per i fatti accaduti il 6 aprile 2020 nel carcere Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere, il giudice del locale tribunale parla di «orribile mattanza» nella misura cautelare eseguita questa mattina. Contestati i reati di tortura, maltrattamenti, falso, calunnia, depistaggio per 117 indagati, tutti uomini dello stato che, a vario titolo, hanno contribuito alla mattanza. Domani ha raccontato, nel settembre scorso, quanto accaduto, rivelato la presenza di video a riscontro, i “non ricordo” dei vertici del Dap, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il depistaggio. I carabinieri di Caserta, questa mattina, hanno eseguito 52 misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della locale procura, guidata da Maria Antonietta Troncone.

Il procuratore aggiunto Alessandro Milita, durante la conferenza stampa, ha spiegato che per il giudice delle indagini preliminari si è trattato di violenza premeditata: «Uno dei più drammatici episodi di violenza di massa perpetrato ai danni dei detenuti in uno dei più importanti istituti penitenziari della Campania». Dai video che la procura ha potuto visionare è emerso «chiaramente un uso massiccio e indiscriminato, del tutto ingiustificato, di ogni sorta di violenza fisica e morale ai danni dei detenuti». I pestaggi, conclude il giudice per le indagini preliminari, «sono stati frutto non di un’estemporanea escandescenza ma sono stati accurati pianificati e svolti con modalità tali da impedire ai detenuti di riconoscere i propri aggressori».

Le misure cautelari: interdittiva per il provveditore Antonio Fullone

Non ha precedenti l’inchiesta sulla polizia penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere. Il 6 aprile entrarono nel carcere di Santa Maria 283 agenti, molti non sono stati riconosciuti perché utilizzavano i caschi.

Nel carcere militare sono finiti 8 agenti, per 18 sono scattati i domiciliari, 3 sono stati sottoposti a obbligo di dimora mentre per 23 sono scattate misure interdittive. Interdizione per il comandante del nucleo investigativo della polizia penitenziaria, ma anche per Antonio Fullone, provveditore regionale per la Campania. Fullone è rimasto al suo posto nonostante fosse indagato dallo scorso settembre. Rimasto al suo posto sia con il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, sia con la ministra Marta Cartabia. Fullone è indagato per maltrattamenti, anche se non era presente durante quella perquisizione, ma anche per favoreggiamento personale e depistaggio.

Pestaggi e depistaggi

Uno dei detenuti pestato è finito, insieme ad altri 14, in isolamento. Alla fine, ingerendo un mix letale di stupefacenti, è morto. Secondo la procura Achimi Lamini, questo è il nome della vittima, non doveva andare in isolamento e soprattutto nei giorni di isolamento non ha ricevuto i farmaci per curare la malattia da cui era affetto. Secondo la procura per mandare i detenuti in isolamento viene redatta una falsa informativa. Falsi atti pubblici che dovevano giustificare le violenze commesse il 6 aprile. Per questo vengono contestati i reati di falso e calunnia.

«Condotte violente, degradanti e inumane, contrarie alla dignità e al pudore delle persone recluse», scrive la procura. Gli agenti della penitenziaria, provenienti molti dal carcere di Secondigliano, avevano formato un corridoio umano al cui interno erano costretti a transitare tutti i detenuti dei reparti, costretti a uscire dalle celle. «Venivano inferti un numero impressionante di calci, pugni, schiaffi alla nuca e violenti colpi di manganello, che le vittime non riuscivano in alcun modo a evitare», scrive la procura. Nelle chat gli indagati parlano di ‘metodo Poggioreale’, alludendo a un modo di operare votato alla violenza e al pestaggio. L’ordinanza di custodia cautelare, oltre 2 mila pagine, descrive episodi, ricostruisce ogni passaggio. Si racconta di un detenuto costretto a trascinarsi in ginocchio, picchiato con calci e pugni, e quando il detenuto prova a proteggersi viene colpito sulle nocche delle dita. Dopo la mattanza arriva il depistaggio. Vengono rinvenuti bastoni e altri strumenti d’offesa durante una perquisizione effettuata due giorni dopo il pestaggio. Secondo la procura quella perquisizione non è mai avvenuta e quei bastoni erano stati rinvenuti in un tempo e luogo totalmente diversi. Le foto che riprendevano un arsenale di strumenti atti a offendere erano false. Le stesse fotografie manomesse, secondo la procura, venivano prodotte dal provveditore Fullone, per giustificare la mattanza.

L’indagine è iniziata dopo la prima denuncia del garante per i detenuti della Campania. Il primo atto della magistratura è stato la notifica del decreto di perquisizione nei confronti di 57 agenti agenti della polizia penitenziaria. Era l’11 giugno. Perquisizione che ha scatenato le reazioni della politica.

La spedizione punitiva: ecco le prove

La difesa di Salvini e del governo

«Non si possono trattare come delinquenti i servitori dello stato, indegnamente indagati, visto che le rivolte non le tranquillizzi con le margherite, pistole elettriche e videosorveglianza prima di arrivare e meglio è, oggi è una giornata di lutto». Il leader della Lega, Matteo Salvini, davanti alla casa circondariale, lo scorso giugno, aveva commentato così il provvedimento della procura di Santa Maria Capua Vetere, che ordinava di perquisire alcuni agenti e il sequestro dei loro telefoni. Un sequestro fondamentale per ricostruire quanto accaduto. I detenuti avevano protestato pacificamente perché mancava biancheria, lenzuola, c’era il dramma covid e un detenuto era positivo. E a quel punto viene pianificata la perquisizione perché «bisogna riprendersi l’istituto», dicono gli indagati nelle chat. Una perquisizione illegittima per la procura, ritenuta legittima dal giudice che però ne considera illegali le modalità parlando di orribile mattanza. Nelle chat emergevano che ai detenuti viene imposta la rasatura della barba e dei capelli. I caschi non hanno consentito di identificare molti agenti coinvolti nelle violenze, «in Italia non è ancora obbligatorio il codice identificato», ha commentato il procuratore aggiunto Alessandro Milita. Dopo le inchieste di Domani, lo scorso ottobre, il deputato Riccardo Magi chiede conto al governo Conte due. In aula si presenta il sottosegretario Vittorio Ferraresi che parla dei fatti del 6 aprile come «ripristino della legalità». Il governo definiva la mattanza orribile come ripristino della legalità.

