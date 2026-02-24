Abusi nella chiesa finiti in prescrizione: «Ho denunciato affinché non accada ad altri minori»

Nel 2024 Christian denuncia allo sportello di ascolto della diocesi di Bolzano le molestie subite quando aveva 10 anni da un sacerdote. In Italia, soltanto in due casi la giustizia canonica ha riconosciuto formalmente la responsabilità dell’abusante. La diocesi: «Le indagini durarono diversi mesi. Furono archiviate dalla procura perché non emersero comportamenti inadeguati»

true false

«Avevo dieci anni quando per la prima volta un prete mi ha baciato e toccato». Queste le parole di Christian, l’uomo che ha deciso di raccontare la violenza che ha subìto quando era un bambino. Oggi è un adulto, parla con la voce bassa, quasi a non volerle risentire le parole che dice. È una vittima di abusi che la Chiesa ha deciso di non tutelare. La vittima, nel 2024, ha denunciato allo sportello di ascolto della diocesi di Bolzano che frequenta sin da quando è bambino. Poco dopo quel colloqui