I nomi degli iscritti. Tra loro ex funzionari comunali ed ex esponenti della Commissione Paesaggio a Palazzo Marino. I finanzieri hanno sequestrato il cantiere dove sono in corso di costruzione due edifici. Nel ‘99 l’amministrazione comunale avrebbe voluto destinare quell’area all’edilizia popolare

Sono ventisette gli indagati a vario titolo per i reati di abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso dalla procura di Milano che ha disposto un decreto di sequestro preventivo eseguito in queste ore dagli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.

Tra loro ci sono diversi ex componenti della Commissione Paesaggio di Palazzo Marino ed ex funzionari comunali come l’architetto Marco Emilio Mario Cerri, che i pm avevano già definito «lo scrittore occulto del Salva Milano», Giovanni Oggioni, Carla Baroni ed Alessandro Scandurra. Ma anche gli imprenditori della Sviluppo Srl, Carlo e Stefano Rusconi.

Secondo i pm gli iscritti «nelle rispettive qualità e in concorso tra loro, attraverso plurimi artifici, consentivano, mediante il falso, la pretermissione del piano attuativo, la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia, comunicato con Scia, così concorrendo nelle attività cartolari e materiali della progressiva lottizzazione abusiva del lotto di via Anfiteatro 7, nel centro storico del Comune di Milano, culminata nell'intervento di nuova costruzione, qualificato di ristrutturazione edilizia».

ln altre parole il cantiere interessato dal sequestro è Unico-Brera in via Anfiteatro 7 dove sono in corso di realizzazione due edifici residenziali rispettivamente di 4 e 11 piani. Edifici che, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, violerebbero la normativa urbanistica, con conseguente quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle superfici e cubature realizzabili.

La prima pratica edilizia su via Anfiteatro 7, a leggere le 80 pagine del provvedimento giudiziario, risalirebbe al 1828. Nel 1999 l'amministrazione comunale aveva approvato un progetto di ricostruzione per realizzare case popolari, ma nel 2007 erano stati abbattuti i due ruderi pubblici risalenti al '700, di 3 e 5 piani, per passare al progetto attuale che, come detto, prevede la realizzazione di due edifici di lusso da 4 e 11 piani autorizzati con una Scia (segnalazione certificata d'inizio attività) e non con un permesso di costruire con annesso piano attuativo.

Sullo stesso cantiere era già intervenuto nel 2021 il Consiglio di Stato che aveva dato ragione alla società costruttrice contro il ricorso di alcuni residenti nel quartiere.

Gli altri indagati dell’inchiesta milanese, nuovo filone di “Grattacieli puliti” per cui è attesa la pronuncia della Cassazione in merito al ricorso presentato dalla procura, sono: Franco Zinna, Andrea Viaroli, Grazia Maria Lamera, Giuseppe Bellinetti, Fabio Gaspare Pantè, Marco Rimoldi, Michele Saragaglia, Ugo De Rosa, Marco Stanislao Prusiki, Roberto Ivo, Giovanna Longhi, Luca Mangoni, Chiara Adele Balzari, Vito Mauro Redaelli, Fabrizio Guccione, Laura Montedoro, Sonia Beatrice Calzoni, Luigi Masella, Chiara Merlini, Orsina Simona Pierini, Riccardo Alessandro Rocco.

