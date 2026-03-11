Fare luce

L’altra faccia delle violenze nella Chiesa: la Francia scoperchia gli abusi tra le suore

Marco Marzano
11 marzo 2026 • 07:00

L’indagine promossa dalla congregazione femminile delle Benedettine del Sacro di Cuore di Montmartre è una novità. La vita delle donne lì dentro era oggetto di un controllo pressoché assoluto, l’elenco delle nefandezze è infinito, la violenza si estendeva anche agli aspetti materiali e al corpo

Da qualche anno, diverse organizzazioni cattoliche (diocesi, conferenze episcopali, ordini religiosi) hanno promosso delle inchieste indipendenti affidate a persone esterne all’organizzazione per far luce sugli abusi e le violenze commesse al proprio interno in passato. L’intenzione è inequivocabile: ristabilire un rapporto di fiducia tra la Chiesa e il popolo dei fedeli dopo l’emersione di orribili scandali legati ai comportamenti criminali di alcuni sacerdoti. Chi ha voluto queste inchieste, i

Professore ordinario di Sociologia presso l’Università di Bergamo ed è tra i fondatori della rivista “Etnografia e Ricerca Qualitativa”. Tra le sue pubblicazioni Cattolicesimo magico (Bompiani, 2009), Quel che resta dei cattolici (Fetrinelli, 2012), La società orizzontale (con Nadia Urbinati, Feltrinelli, 2017), La chiesa immobile. Francesco e la rivoluzione mancata (Laterza, 2018), La casta dei casti. I preti, il sesso, l'amore (Bompiani, 2021).