L’altra faccia delle violenze nella Chiesa: la Francia scoperchia gli abusi tra le suore

L’indagine promossa dalla congregazione femminile delle Benedettine del Sacro di Cuore di Montmartre è una novità. La vita delle donne lì dentro era oggetto di un controllo pressoché assoluto, l’elenco delle nefandezze è infinito, la violenza si estendeva anche agli aspetti materiali e al corpo

Da qualche anno, diverse organizzazioni cattoliche (diocesi, conferenze episcopali, ordini religiosi) hanno promosso delle inchieste indipendenti affidate a persone esterne all’organizzazione per far luce sugli abusi e le violenze commesse al proprio interno in passato. L’intenzione è inequivocabile: ristabilire un rapporto di fiducia tra la Chiesa e il popolo dei fedeli dopo l’emersione di orribili scandali legati ai comportamenti criminali di alcuni sacerdoti. Chi ha voluto queste inchieste, i