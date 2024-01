Gli inquirenti stanno valutando il reato di apologia del fascismo e continuano a lavorare sui filmati per identificare i presenti, circa un migliaio, durante la commemorazione in cui è stato fatto il saluto romano

Sono cinque le persone fermate e oltre un centinaio quelle identificate per aver fatto il saluto romano ad Acca Larentia, la commemorazione nell’omonima via per i tre militanti del Movimento sociale italiano uccisi 46 anni fa, il 7 gennaio del 1978.

La questura ha trasmesso alla magistratura una prima informativa contestando il reato di apologia del fascismo a carico di cinque esponenti di CasaPound, individuati tra i circa mille partecipanti. Lo ha riferito il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante il question time alla Camera.

Gli inquirenti stanno lavorando sui filmati per proseguire con le identificazioni di un’altra cinquantina di persone. Per il ministro «lo spirito della commemorazione di tragedie così gravi come quella di Acca Larentia, che causò il vile assassinio di giovani vite e che rimane tuttora senza giustizia», è stato «tradito dalla riproposizione di gesti e simboli che rappresentano un’epoca condannata dalla storia».

Molti dei partecipanti alla commemorazione sono legati a movimenti di estrema destra, come CasaPound, Forza Nuova, Blocco Studentesco e appartenenti a frange del tifo ultras del Lazio e della Roma. I presenti facevano parte anche di gruppi provenienti da altre regioni e dall’estero. I magistrati hanno ricevuto l’informativa e dovranno valutare, in base agli elementi raccolti dalla questura, se aprire un fascicolo di indagine.

Piantedosi ha evidenziato che nel passato la commemorazione ha registrato numeri «ben maggiori, con un picco di 3mila presenze nel 2018». La questura di Roma, spiega il ministro, hanno privilegiato le attività di osservazione per l’acquisizione di elementi utili da sottoporre alla magistratura per l’eventuale commissione di reati.

Sulle ulteriori iniziative sollecitate dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein volte allo scioglimento di organizzazioni di carattere eversivo, i governi, ha concluso il ministro, «anche sostenuti dalla parte politica degli onorevoli interroganti, non hanno mai adottato iniziative in tal senso». Piantedosi ha comunque sottolineato che tutte le forze politiche «prendono distanza dai comportamenti contrari alla nostra cultura democratica».

La replica di Schlein

È imbarazzante il silenzio della premier Giorgia Meloni sui fatti di Acca Larentia, ha detto Schlein replicando al ministro Piantedosi, ricordando che «avere un presidente del Senato (Ignazio La Russa) che cerca di legalizzare il saluto fascista, è un insulto a chi ha fatto la resistenza in questo paese». Per Schlein le organizzazioni neofasciste devono essere sciolte come chiede la Costituzione, «perché rappresentano un pericolo per la pubblica sicurezza».

E ha ricordato che non si tratta di cani sciolti ma di gruppi ben organizzati, «con cui siete andati a spasso per anni», e che hanno nostalgia del disciolto partito fascista. Nel 2008, ha aggiunto la segretaria dem, Meloni era ad Acca Larentia accompagnata da Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia, e Giuliano Castellino, ex di Forza nuova condannato a 8 anni di reclusione per l’assalto alla Cgil.

