La prima riunione del Cda di Acea sotto la presidenza di Rivera ha confermato l’incarico di ad a Palermo. Riconosciute al presidente, oltre alle funzioni statutarie quelle in materia di Corporate Governance e di comunicazione di carattere istituzionale

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Conferma e novità: il Cda di Acea, che si è riunito mercoledì per la prima volta sotto la presidenza di Alessandro Rivera ha confermato Fabrizio Palermo nel ruolo di ad, mentre vicepresidente è stata nominata Barbara Marinali.

Amministratore delegato e presidente condivideranno le attività funzionali alla definizione dell’orientamento strategico del gruppo e le valutazioni relative alle operazioni di carattere straordinario. Inoltre, al presidente, oltre alle funzioni statutarie di rappresentanza, sono state riconosciute dal Consiglio specifiche attribuzioni, tra cui quelle in materia di Corporate Governance e di comunicazione di carattere istituzionale.

Le prerogative della vicepresidente comprendono la supervisione delle attività volte ad assicurare il presidio e il monitoraggio del quadro regolatorio, curando i rapporti con l’Arera e rappresentando la società presso Utilitalia e le altre associazioni di settore.

Il Consiglio di amministrazione sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della società, ha accertato in capo a tutti i consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

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