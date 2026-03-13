La battaglia di una coppia gay: «Un single può adottare, noi due insieme no. Lottiamo per i diritti di tutti»

Per il Tribunale dei minorenni di Venezia, c'è una «sostanziale discriminazione» nella legge che la vieta l’adozione alle coppie gay unite civilmente. E affida alla Corte Costituzionale la decisione di valutare la norma potenzialmente illegittima. Un passaggio cruciale che potrebbe riscrivere il diritto di famiglia. A Domani la coppia che ha fatto partire l’iter si racconta: «La destra? Non dicono nulla di nuovo. La vita vera è altrove»

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«Diventare genitori adesso è una possibilità. Gli amici ci hanno anche chiesto di fare da padrini al battesimo. Viviamo una realtà che è lontana dalle parole della politica che sulla nostra pelle fa solo propaganda». A Domani, P. e V. (che per il momento preferiscono restare anonimi) si raccontano dopo la decisione del Tribunale dei minori di Venezia. Quella di rimandare alla Consulta la richiesta della coppia di poter accedere all'adozione internazionale. Si sono conosciuti nel 2017. Dopo due a