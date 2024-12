Un aereo della Jeju Air è finito fuori pista all’aeroporto internazionale di Muan, in Corea del Sud, a circa 300 chilometri dalla capitale Seul, durante un atterraggio di emergenza. Una delle ipotesi sulle cause è il cosiddetto bird-strike, l’impatto con uno stormo di uccelli. Dal governo, tuttavia, invitano alla cautela perché sono in corso indagini sull’esatta dinamica. Non è infatti escluso che il fattore maltempo abbia provocato il disastro.

Tuttavia, è certo il velivolo si sia schiantato contro un muro, esplodendo. Alla vista dei rottami, fin dal primo momento, si è immaginato un bilancio di vittime molto pesante: ci sono oltre 120 morti ufficiali. Ma il drammatico conteggio è destinato a essere aggiornato.

A bordo 181 persone

Il volo era partito da Bangkok e si è schiantato a Muan alle 9:03 ora locale. A bordo c’erano 181 persone, 175 passeggeri più 6 componenti dell’equipaggio. Nelle prime ore dopo l’incidente si è parlato di solo due superstiti, un uomo e una donna, ma c’è anche la difficoltà nell'identificazione dei corpi.

«I passeggeri sono stati espulsi dall'aereo quando si è scontrato con una barriera, lasciando loro poche possibilità di sopravvivenza», ha spiegato uno dei soccorritori parlando con i media locali.

I tentativi di atterraggio

Secondo la prima ricostruzione l’aereo aveva tentato un primo atterraggio, ma non era riuscito a causa di un problema al carrello. Il secondo tentativo ha provocato la strage.

«Si sospetta che la causa dell'incidente sia una collisione con uccelli insieme a condizioni meteorologiche sfavorevoli», ha riferito Lee Jeong-hyun, capo dei vigili del fuoco locali, durante laconferenza stampa. Per avere un quadro più chiaro, comunque, bisogna attendere l’esito delle indagini già avviate.

© Riproduzione riservata