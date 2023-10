Almeno 50 persone sono rimaste ferite a causa del terremoto di magnitudo 6,3 che ha scosso oggi l'Afghanistan occidentale, dove si trovano le squadre di soccorso dopo il devastante terremoto di sabato scorso, che ha provocato oltre 2.400 morti. «Circa 50 persone sono rimaste ferite nel terremoto di oggi in diverse parti della città» di Herat, ha detto all'Efe un dottore dell'Ospedale regionale di Herat a bordo di una delle ambulanze di emergenza che percorrono la città per curare per le vittime.

La scossa

L'epicentro della scossa è stato rilavato alle 5:22 di stamattina (attorno alle 3 italiane) 28 chilometri a nord-ovest di Herat, secondo lo United States Geological Survey, che monitora l'attività sismica a livello globale. Non è ancora chiara l'entità del danno causato dal terremoto, seguito pochi minuti più tardi da una ulteriore scossa di magnitudo 5. Chahar Burj, a sud-est di Herat, è stata colpita invece da un terremoto di magnitudo 4,1.

© Riproduzione riservata