Sono almeno sei le persone rimaste ferite nel corso di un attacco perpetrato da uomini armati durante la fiera del libro iraniano tenutasi nell’università della capitale Kabul. Il ministro della Salute ha fatto sapere che quattro dei feriti sono stati trasportati in ospedale mentre il portavoce del ministero dell’Interno afghano, Tariq Arian, ha detto che per il momento non è chiaro quale sia l’organizzazione responsabile dell’attacco. I talebani hanno negato di essere coinvolti nell’attentato.

