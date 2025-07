Federico Vittorio Rapisarda era stato brutalmente picchiato con un bastone a Roma lo scorso ottobre. In carcere era subito finito il presunto esecutore materiale, un 55enne originario della Sicilia. Oggi la misura contro Daniele Moretti

Il giallo di Porta Pia è giunto a una svolta. I carabinieri della compagnia Roma centro hanno arrestato, su richiesta dei pm capitolini, il presunto mandante dell’aggressione di ottobre scorso a Federico Vittorio Rapisarda, il super dirigente del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La misura è stata eseguita nei confronti di Daniele Moretti, indagato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, nonché di rapina aggravata. Tra le accuse anche quelle di ricettazione, dal momento che durante due diverse perquisizioni domiciliari sono stati trovati 80mila euro in contanti e successivamente oltre 50mila euro: somme che gli inquirenti, data la modalità di occultamento e il piccolo taglio, hanno ritenuto essere di provenienza illecita.

Nelle scorse settimane questo giornale aveva raccontato il caso e i veleni all’interno del ministero: per l’aggressione al provveditore di Matteo Salvini è finito in carcere colui che ne è ritenuto esecutore materiale, Giancarlo Santagati, di 55 anni e origini siciliane. Il cerchio però si è subito stretto su Moretti che, come Santagati, abita nel Viterbese e che, nei giorni dell’aggressione, avrebbe avuto diversi contatti telefonici col primo.

Quale il movente? Rancori professionali, derivati – dicono in una nota i carabinieri – dal «ridimensionamento delle mansioni» operato ai danni dell’arrestato dalla vittima, che a ottobre era stata picchiata brutalmente con un bastone nei pressi di piazza di Spagna e della propria abitazione.

«Anche le informazioni fornite dalla vittima nel corso delle sue escussioni – si legge invece nell’ordinanza di custodia cautelare – confermano dissidi lavorativi intervenuti dal mese di gennaio 2024 in quanto Moretti, a seguito di un intervenuto chirurgico programmato, aveva prolungato la sua assenza dal lavoro molto oltre le previsioni, senza serie giustificazioni, creando difficoltà per l’ufficio del provveditore e rendendo necessaria la sua sostituzione con un collega».

E poi le intercettazioni. «Oh te ne damo altre due de mazzate, così almeno», dirà, ignaro di essere registrato, Moretti. Anche le intercettazioni, pertanto, «fanno emergere un sentimento di rancore e livore di Moretti nei confronti di Rapisarda perché ritenuto eccessivamente duro nell’espletamento dell’attività lavorativa».

L’inchiesta continua. Intanto i magistrati sottolineano il pericolo di recidiva di Moretti. «Ha un livello criminale di spessore, testimoniato anche dal fatto che non esegue personalmente i reati ma assolda terzi, mentre lui li dirige continuando a svolgere l’attività lavorativa dove collabora con la vittima predestinata». Da qui l’arresto.

