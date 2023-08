Cambio in corsa fra agenzie per senatori e deputati dem. Esce Quorum di Diamanti e Pregliasco, entra la Lievito Consulting di Nicodemo, ex uomo social di Renzi. Che oggi ha ottimi rapporti con Flavio Alivernini, il portavoce e consigliere di Elly Schlein.

Cambio di passo alla comunicazione dei gruppi parlamentari del Pd. Esce l’agenzia Quorum di Giovanni Diamanti, Lorenzo Pregliasco, direttore del web magazine YouTrend fondato con il socio, e di Martina Carone, artefici di molte corse vincenti fra cui quelle di Beppe Sala, Nicola Zingaretti, Vincenzo De Luca e Dario Nardella. Al loro posto entra la Lievito Consulting, la società fondata due anni fa da Francesco Nicodemo, già uomo social molto combat di Matteo Renzi ai tempi della presidenza del consiglio.

La decisione è stata presa direttamente dal Nazareno, anzi direttamente dalla persona del portavoce di Elly Schlein, Flavio Alivernini, il 43enne già suo portavoce alla Regione Emilia Romagna, considerato il consigliere più ascoltato alla leader. Alivernini è al vertice anche di tutta la comunicazione del partito. Incarico immane, fin qui ricoperto quasi in solitudine, con incontestabili buoni risultati, nonostante gli scarsi investimenti del Pd sulla voce di bilancio. Le performance sono migliorate soprattutto negli ultimi tempi da quando molto dello sforzo social si è concentrato sulla leader, grazie ad alcuni temi che hanno compattato il Pd e anche le forze di opposizione, a partire dal salario minimo.

Dubbi in parlamento

Ma la promozione dell’attività dei gruppi delle camere veniva valutata dagli stessi parlamentari troppo statica e ordinaria. Da qui la scelta di un cambio di verso, per dirla alla renziana. La sostituzione è avvenuta in corsa, per valorizzare l’attività deputati e senatori a partire dalla ripresa di settembre, che dovrà sintonizzarsi meglio sulla società organizzata e sui temi-bandiera del Pd. Strana coppia, quella di Alivernini e Nicodemo, spesso su barricate diverse della sinistra. Eppure viene raccontato che fra i due c’è una corrente di simpatia da dieci anni, anche prima dei tempi in cui il secondo era un “avversario” dell’ala ultras dei giovani rottamatori. La collaborazione è cresciuta dopo la rottura fra quest’ultimo e Renzi.

Ora l’arruolamento. La nuova linea sarà, spiega Nicodemo, salito sul treno in corsa in piena estate, e cioè «provare a costruire un’immagine coordinata e un messaggio condiviso tra gruppi e partito. Dare un messaggio unito e forte è molto importante per dare robustezza alla comunicazione dei gruppi e quindi del Pd. Sapendo che la vera forza del Pd è la sua comunità». Con Nicodemo c’è il socio Natale De Gregorio e lo spin doctor Pietro Raffa, lo strategist è il giovane talentuoso consulente Nicola Cuillo.

