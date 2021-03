L’Aifa ha sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca in tutto il paese. Diversi lotti del vaccino erano stati sospesi nei giorni scorsi per interventi della stessa Aifa e della magistratura, dopo alcuni casi di decessi tra persone che si erano da poco vaccinati.

Poco prima dell’annuncio di Aifa, il ministero della Salute tedesco aveva annunciato che la Germania avrebbe sospeso «a scopo cautelativo» la somministrazione di vaccini AstraZeneca. Poco dopo anche il governo francese ha annunciato una sospensione cautelare.

La decisione è stata presa dopo che una dozzina di paesi hanno sospeso le vaccinazioni in seguito ad alcuni casi di trombosi in pazienti che avevano da poco ricevuto il vaccino AstraZeneca.

Non esistono ancora prove di un collegamento tra gli incidenti che si sono verificati in queste settimane e la somministrazione del vaccino e la trombosi non rientra tra i suoi effetti collaterali conosciuti.

L’azienda ribadito in questi giorni che il suo vaccino è sicuro, mentre l’agenzia del farmaco europea, l’Ema, ha sottolineato che i casi di trombosi in persone vaccinate con AstraZeneca (30 casi su 5 milioni di vaccinati, tra cui cinque decessi) sono un numero inferiore a quello che ci si aspetterebbe in una popolazione non vaccinata.

Nonostante queste rassicurazioni, numerosi paesi nel corso dell’ultima settimana hanno deciso di sospendere in tutto o in parte le vaccinazioni con AstraZeneca.

Il primo paese è stato l’Austria, la scorsa settimana, seguito da Danimarca, Norvegia, Lussemburgo, Estonia, Lituania, Lettonia e Italia. Negli ultimi giorni alla lista si sono aggiunte anche Irlanda e Paesi Bassi e oggi la Germania. Tra i paesi che hanno invece escluso la possibilità di sospendere la vaccinazione ci sono Regno Unito e Francia.

Sembra difficile che il vaccino possa causare significativi effetti collaterali (nel solo Regno Unito sono state eseguite 11 milioni di vaccinazioni senza che venissero registrati particolari effetti collaterali), ma alcuni ipotizzano che singoli lotti del vaccino potrebbero aver avuto dei problemi. Anche di questa ipotesi, però, al momento mancano le prove. In questi giorni l’Ema sta procedendo a una nuova analisi dei dati a sua disposizione.

