Aise, Dubai, Del Deo e Saladino. Mantovano e la resa di Crosetto

La stima per lo 007 indagato e per l’imprenditore, la gita negli Emirati e le accuse all’Agenzia. Il ministro è sempre più solo e ha perso la guerra, all’ombra del Colle, con il sottosegretario
Dietro la conferma per altri due anni di Giovanni Caravelli come direttore dell’Aise si nasconde una sconfitta bruciante: quella di Guido Crosetto. Il via libera alla proroga per ulteriori 24 mesi del vertice dell’agenzia di informazioni e sicurezza esterna è il racconto del disfacimento della rete di relazioni, rapporti e preferenze del ministro della Difesa. Un disfacimento arrivato con l’uscita di scena simultanea dell’imprenditore, un tempo strettissimo amico, Carmine Saladino, e dell’ex num