Servizi segreti, il copasir sentirà mantovano e i pm di roma

Aise, Dubai, Del Deo e Saladino. Mantovano e la resa di Crosetto

Nello Trocchia
24 aprile 2026 • 07:00

La stima per lo 007 indagato e per l’imprenditore, la gita negli Emirati e le accuse all’Agenzia. Il ministro è sempre più solo e ha perso la guerra, all’ombra del Colle, con il sottosegretario

Dietro la conferma per altri due anni di Giovanni Caravelli come direttore dell’Aise si nasconde una sconfitta bruciante: quella di Guido Crosetto. Il via libera alla proroga per ulteriori 24 mesi del vertice dell’agenzia di informazioni e sicurezza esterna è il racconto del disfacimento della rete di relazioni, rapporti e preferenze del ministro della Difesa. Un disfacimento arrivato con l’uscita di scena simultanea dell’imprenditore, un tempo strettissimo amico, Carmine Saladino, e dell’ex num

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Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.