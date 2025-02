Il ministro dell’Interno ha risposto alle agenzie in merito allo scoop di Domani riguardo il licenziamento dei dipendenti impiegati dalla cooperativa di Medihospes nei centri per migranti costruiti dal governo in Albania.

Ad alcuni giornalisti presenti a Montecitorio, Matteo Piantedosi ha risposto un secco «no» alla domanda se l’esecutivo avesse intenzione di svuotare le strutture inaugurate poco meno di un anno fa.

L’esclusiva di Domani

Un centinaio di lavoratori dell’ente gestore (Medihospes) hanno ricevuto una lettera dal loro datore di lavoro nel quale c’era scritto: «La informiamo che a causa di una serie di pronunce giudiziarie contraddittorie e non conformi agli orientamenti della Corte di Cassazione italiana, nonché dell’impossibilità momentanea di accogliere nuovi flussi di migranti, siamo costretti a sospendere temporaneamente il nostro servizio».

Medihospes era stata scelta all’esito di una procedura negoziata, senza gara, del valore di 151,5 milioni di euro per quattro anni con un ribasso del 4,94 per cento. A fine gennaio 2025, però, la prefettura e la cooperativa non avevano ancora firmato alcun contratto.

Nei documenti visionati da Domani e firmati dall’amministratore di Medihospes Albania si legge che «il contratto di lavoro» tra la cooperativa e i lavoratori «sarà considerato risolto a partire dal 15 febbraio 2025 fino a nuova comunicazione». E, «in attesa di una soluzione giuridica stabile e definitiva». Non è chiaro se la decisione della cooperativa sia arrivata su impulso della prefettura di Roma, la stazione appaltante.

Nei mesi scorsi il governo ha inviato in Albania migranti provenienti principalmente dal Bangladesh e dall’Egitto ma i giudici di Roma non avevano convalidato i trattenimenti nei centri costruiti a Shengjin e Gjader aspettando una decisione della Corte di Giustizia europea sui paesi sicuri.

Reazioni

La notizia ha suscitato diverse reazioni anche tra le opposizioni. «La propaganda di Giorgia Meloni si scontra, ancora una volta, con la realtà. I centri per migranti in Albania, che il governo aveva presentato come un modello, si sono rivelati un colossale fallimento: da sabato, nei centri di Shengjin e Gjader rimarranno solo pochi poliziotti di guardia e qualche medico, mentre tutti i lavoratori della Medihospes, la società incaricata della gestione, verranno licenziati. Quasi un miliardo di euro bruciato per un progetto mai realmente operativo, sottraendo risorse preziose che avrebbero potuto essere investite per rafforzare la sanità, l’accoglienza diffusa e i servizi pubblici in Italia. Ma il governo ha preferito inseguire la sua propaganda, costruendo un’operazione disastrosa che oggi si sgretola». Così Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs.

La notizia dei licenziamenti «conferma la debolezza e l'inadeguatezza di un progetto che fin dall'inizio ha mostrato evidenti criticità», ha detto invece la capogruppo del Partito democratico nella commissione Affari costituzionali della Camera, Simona Bonafè.

