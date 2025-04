«La novità è che non ci sono novità». Sono giorni che si respira la possibilità di un trasferimento di persone trattenute nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) italiani verso l’Albania. Tanto che un gruppo di parlamentari di opposizione e rappresentanti del Tavolo asilo e migrazione si sono precipitati oltre Adriatico per assicurare il monitoraggio del primo trasferimento dopo l’approvazione del decreto del governo, l’ennesimo, che ha modificato la funzionalità dei centri: da strutture di trattenimento per i richiedenti asilo a Cpr. L’ennesimo, appunto, tentativo di salvare l’operazione Albania dal fallimento.

La deputata del Partito democratico Rachele Scarpa da mercoledì sta entrando nella struttura di Gjadër per chiedere informazioni su questa operazione, ma ad emergere è solo grande confusione e opacità. «L’impressione è che, per responsabilità del governo, siamo al limite dell’improvvisazione», ha commentato. D’altronde non è una novità. L’opacità è da anni la regola nei Cpr italiani: centri di detenzione per chi non ha commesso reati e non ha un permesso di soggiorno. Luoghi spesso inaccessibili per la stampa e la società civile. Buchi neri da cui affiorano immagini di condizioni di vita drammatiche e violazioni dei diritti, atti di autolesionismo e tentativi di suicidio. Se è già complicato monitorare i Cpr sul territorio italiano, in Albania non potrà che essere peggio.

Il trasferimento

La deportazione di 40 trattenuti provenienti da diversi Cpr italiani era prevista prima per giovedì. Poi si è parlato di venerdì. Il governo non ha fornito dettagli precisi, il paese d’origine e il Cpr di provenienza delle persone che verranno portate nel nord dell’Albania. Tantomeno, i criteri di selezione. L’unico tra gli spostamenti interni a cui si è riusciti a risalire è di una settimana fa: otto detenuti nel Cpr di Trapani sarebbero stati portati a Brindisi Restinco, probabilmente per l’imbarco.

Le operazioni sono quindi state rimandate. Secondo alcune ipotesi a causa di alcune piccole sommosse all’interno della struttura di Brindisi. Una notizia smentita dalle autorità e dal gestore. Secondo altri, per la coincidenza con le celebrazioni per i 173 anni della polizia, ma altri ancora hanno parlato di questioni logistiche di spostamenti da un Cpr all’altro. E proprio dalla festa della Polizia il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che «a brevissimo è previsto il trasferimento dei primi 40 stranieri irregolari al fine del loro successivo allontanamento verso i paesi di origine».

Ma dal Cpr di Brindisi arrivano informazioni che ingarbugliano ancora di più la matassa. In base a informazioni riferite da un consigliere regionale, che ha visitato il centro nel pomeriggio, nella struttura pugliese ci sarebbero 46 trattenuti, un numero basso se si considera che una quarantina sarebbero destinati al Cpr albanese. Senza contare che diversi sono richiedenti asilo, e non coinciderebbero con i profili annunciati dal governo, cioè chi è socialmente pericoloso. Inoltre: il direttore del Cpr ha affermato di non sapere nulla di possibili trasferimenti, nessuna comunicazione ufficiale. «In Albania non voglio andare, voglio restare in Italia», ha detto uno dei migranti ristretti a Brindisi.

Neppure dal governo ci sono conferme, se non che la nave potrebbe partire entro il weekend e che è la complessità dell’operazione a richiedere tempo. Non si può nemmeno sapere dove vengono portati i trattenuti prima di essere imbarcati: è possibile un trasferimento dal Cpr più costoso d’Italia, quello di Brindisi, a quello più costoso di tutti, in Albania. Come è possibile che arrivino direttamente sulla banchina del porto per la partenza. Ma siamo sempre nel campo delle ipotesi, nulla di certo. In altre parole: il grande caos. Risultato: è in corso una deportazione di persone private della libertà personale verso un paese terzo, ma non è dato sapere nulla.

Anche nello stesso Cpr di Gjadër, che dovrebbe prepararsi ad accogliere, nei giorni scorsi non erano a conoscenza dei dettagli. E questo significa rendere più difficile assicurare la traduzione, la mediazione, l’esercizio dei diritti.

Infine, nel disordine generale dell’operazione, il paradosso: per il trasferimento verrà usata la nave della Marina militare che l’Italia ha deciso di donare all’Albania. Il pattugliatore Libra è infatti in rada a Brindisi e sarà l’unico mezzo in uso per il primo trasferimento. È stato scelto perché il più vicino: si trovava in Albania nei giorni scorsi per la firma dell’accordo per la cessione al paese di Edi Rama.

Più che un regalo però è stata una promessa all’Albania, perché il passaggio di proprietà di una nave da guerra ha bisogno di tempo. Deve esserci una fase di disarmo nazionale e una fase di riarmo, dunque altre spese che renderanno questo regalo davvero costoso per le casse pubbliche.

La Corte di giustizia Ue

Da quanto si apprende, l’accordo interministeriale per l’uso di navi della marina scadrà tra due mesi. Il rinnovo dipenderà probabilmente dall’orientamento che prevarrà nella decisione della Corte di giustizia Ue sulla definizione di paesi sicuri, attesa prima dell’estate. L’avvocatura generale ha depositato il parere, in cui sostanzialmente non prende posizione. Da un lato, afferma che uno stato membro può designare la propria lista di paesi considerati sicuri, salvo dover «divulgare a fini di controllo giurisdizionale, le fonti d’informazione su cui si fonda tale designazione». Condizione che il governo non ha rispettato. Ma, scrive l’avvocato generale Richard de la Tour, «l’autorità giudiziaria può controllare la legittimità di una siffatta designazione». E quindi valutare caso per caso.

Intanto però c’è il nuovo decreto dell’esecutivo – che ha ampliato la funzionalità delle strutture – in commissione alla Camera per la conversione. «Uno squarcio inquietante nel panorama giuridico italiano», così l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione in audizione. E, probabilmente, è solo con un «approccio sempre più irrazionale, repressivo, securitario» e con «una serie di profili di illegittimità pesante» costituzionale – per dirla con Asgi – che «i centri in Albania funzioneranno», come aveva urlato la premier dal palco di Atreju. E se anche il governo riuscirà a portare i trattenuti a Gjadër, questi, molto probabilmente, dovranno tornare in Italia nella remota possibilità di un loro rimpatrio.

© Riproduzione riservata