Poliziotti, agenzie private e furto di dati: lo spionaggio parallelo diventa un affare

true false

Ci sono il cantautore Alex Britti, la conduttrice tv Lory Del Santo, il calciatore Alex Cordaz, manager, imprenditori e anche l’associazione del Consiglio supremo dell’islam tra gli spiati della centrale di dossieraggio scoperta dalla procura di Napoli. «Pubblici ufficiali infedeli su richiesta di agenzie investigative private hanno effettuato oltre un milione e mezzo di accessi abusivi alle banche dati raccogliendo informazioni su imprenditori, cantanti, attori ma anche gente comune, per scavar