Alice D'Amato ha conquistato la medaglia d'oro nella trave alle Olimpiadi di Parigi 2024 con un eccezionale esercizio premiato con 14.366, mentre l'altra azzurra Manila Esposito si aggiudica la medaglia di bronzo. Si tratta di un risultato storico per l'Italia nella ginnastica artistica donne: mai erano arrivate due medaglie olimpiche nella stessa finale di specialità.

Argento alla cinese Yaqin Zhou. Quarto posto per la brasiliana Rebeca Andrade. Solo quinta Simone Biles, che durante il suo esercizio ha commesso un errore.

Alice D’Amato

Alice D’Amato pratica la ginnastica artistica da quando aveva 7 anni, un percorso sportivo sempre condiviso con la sorella gemella Asia che non ha potuto partecipare alle olimpiadi per via di un infortunio. Alice D’Amato è cresciuta nella storica Società ginnastica Andrea Doria di Genova. Agli Europei seniores di Stettino nel 2019 è stata la migliore fra le ginnaste della nuova generazione italiana: quarta nel concorso completo e bronzo alle parallele asimmetriche, suo attrezzo preferito. Ai Mondiali di Stoccarda ha fatto parte della squadra che, dopo 69 anni, ha riportato l’Italia sul podio del concorso generale. Campionessa d'Europa con la nazionale a Monaco nel 2022, alle parallele asimmetriche ad Antalya nel 2023 e sempre alle parallele e con la squadre a Rimini nel 2024.

