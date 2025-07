«È vero che il 30 per cento dell’eccedenza delle risorse può essere utilizzato per altri fini, ma io avrei preferito che parte di quei 43 milioni di euro, destinati al fondo dedicato alle vittime di usura e poi dirottati nelle casse dell’Olimpiade invernale di Milano-Cortina 2026, fosse impiegato in progetti di riqualificazione di quartieri periferici oppure per la costruzione di palestre, scuole e giardini nelle città dove spazi di questo tipo non esistono a causa della speculazione edilizia delle mafie».

A parlare è Alice Grassi, figlia di Libero, l’imprenditore siciliano ucciso nel 1991 da Cosa Nostra per essersi opposto alle richieste di racket e averle denunciate. Presidente dell’associazione Parco Libero, attivista di Addiopizzo, architetta e commerciante, Grassi commenta la notizia svelata ieri da Domani sulla “nuova” destinazione delle risorse a sostegno di chi subisce le estorsioni e dunque il peso della criminalità organizzata, dirottate alle Olimpiadi Milano-Cortina.

Con questa scelta che segnale dà il governo?

È stato stabilito che è legittimo utilizzare discrezionalmente l’eccedenza del fondo (la legge consente finanziamenti per il settore dell'istruzione e per interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, senza menzionare, manifestazioni sportive ndr). Ma, senza nulla togliere allo sport, la dice lunga sulle priorità di questo Paese. Se in futuro avanzassero altre risorse, potrebbero pensare anche di destinarle a noi del Parco Libero Grassi (ride, ndr).

Il Parco è stato aperto?

No. È iniziato l’iter di bonifica dell’area grazie a un rifinanziamento della Comunità europea. Si parla di riqualificare il Parco, intitolato a mio padre nel 2013, dal 2009. Tuttavia siamo ancora qui, anche a causa di una burocrazia, tra Comune e Regione, allarmante.

Quando un giorno il Parco sarà accessibile, a cosa servirà?

Il Parco si trova in una zona periferica di Palermo: diventerà, secondo i nostri progetti, uno spazio dove le associazioni potranno esprimersi con varie attività. Certo, con l’attuale giunta comunale abbiamo delle diversità di vedute…

Di che tipo?

Non si può pensare solo alla bonifica, ma anche al futuro del Parco. Comunque sono attesa dal sindaco e i suoi assessori per parlarne. Vedremo.

Il 29 agosto è l’anniversario della morte di suo padre. Che ricordo ha?

Dal 29 agosto del 1991 la mia vita è cambiata. Nel senso che da allora ce ne è anche una pubblica: vado nelle scuole, racconto la sua storia e mi spaventa che gli studenti con cui parlo non conoscano i fatti, quanto accaduto in quegli anni a Palermo. E in Italia.

Perché è rimasta a Palermo?

Per le radici. Nel bene e nel male sì, sono rimasta a viverci. È una città con cui sono arrabbiata. Ma la rabbia si trasforma in forza.

Il pizzo si chiede ancora?

Certo. In modo diverso, il pizzo esiste. Le mafie si sono evolute dagli anni Novanta, oggi ti impongono servizi, fornitori, gente da far lavorare. Il controllo del territorio non è affatto venuto meno.

Lei resiste.

Sì, è un’altra resistenza rispetto a quella che studiavamo a scuola. In questo caso si tratta di una guerra che non è mai finita.

