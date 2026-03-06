false false

La Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove sono arrivate diverse telefonate in cui si parlava della presenza di una bomba.

Sono in corso le verifiche; davanti al Tribunale sono arrivati più mezzi di vigili del fuoco e della Polizia ed è in corso l'evacuazione di alcune parti del tribunale.

Da quanto si è saputo, le telefonate sono arrivate in Questura e i vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno attivato subito il piano di emergenza.

Tutte le persone presenti all'interno, centinaia, stanno mano a mano uscendo dal palazzo di giustizia e sono state interrotte tutte le attività, udienze comprese.

Alcune vie limitrofe sono state chiuse con dei nastri e le persone vengono invitate ad allontanarsi in attesa di tutte le verifiche delle forze dell'ordine.

© Riproduzione riservata