La scuola ebraica al Portico d’Ottavia è stata fatta evacuare in mattinata, ma la comunità ebraica ha precisato che si trattava di una prova di evacuazione concordata in precedenza

Un allarme bomba è scattato in mattinata al ghetto ebraico di Roma. La scuola ebraica al Portico d’Ottavia è stata fatta evacuare in via precauzionale, ma la comunità ebraica ha precisato poco dopo che quanto avvenuto questa mattina era solo un’esercitazione. L’allarme bomba era fittizio e l’evacuazione era stata concordata in precedenza.

Ciononostante, diversi passanti si sono preoccupati e hanno diffuso la notizia come se l’allarme fosse vero. Dopo che la natura di quanto stava accadendo è stata chiarita, i bambini della scuola, poco a poco, hanno fatto rientro nelle classi, insieme agli insegnanti e al personale scolastico, tutti scortati dalle forze dell'ordine.

